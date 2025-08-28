Assine
overlay
Início Gerais
Gerais

MG: preso motorista de caminhão condenado por estupro em SP

O condenado foi abordado em um caminhão, carregado com sal, na BR-262, nas proximidades de Uberaba, Triângulo Mineiro

Publicidade
Carregando...
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
28/08/2025 18:53 - atualizado em 28/08/2025 18:53

compartilhe

Siga no
x
Motorista de caminhão condenado por estupro de vulnerável em SP épresoemMG
Motorista de caminhão condenado por estupro de vulnerável em SP épresoemMG crédito: PRF/Divulgação

Um motorista de caminhão, condenado por estupro de vulnerável no estado de São Paulo (SP), foi preso por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-262, próximo a Uberaba, Triângulo Mineiro, na manhã desta quinta-feira (28/8).

Leia Mais

Ele, que viajava em uma carreta carregada com sal, disse aos policiais que havia saído de Macau (RN) com destino a Dracena (SP).

Segundo a PRF, o mandado de prisão contra o homem, expedido pela 3ª Vara Criminal de Presidente Prudente (SP), impõe prisão definitiva por condenação transitada em julgado, com fundamento no art. 217-a da Lei 2.848 do Código Penal, qual seja, estupro de vulnerável.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"O mandado data de 19 de Agosto de 2025, tendo sido cumprido pela PRF menos de dez dias após inclusão no sistema BNMP (Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões). Com base nas informações acima, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido ileso à presença da autoridade policial da Polícia Civil de Uberaba", finalizou nota da PRF.

Tópicos relacionados:

prisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay