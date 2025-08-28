MG: preso motorista de caminhão condenado por estupro em SP
O condenado foi abordado em um caminhão, carregado com sal, na BR-262, nas proximidades de Uberaba, Triângulo Mineiro
compartilheSiga no
Um motorista de caminhão, condenado por estupro de vulnerável no estado de São Paulo (SP), foi preso por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-262, próximo a Uberaba, Triângulo Mineiro, na manhã desta quinta-feira (28/8).
Leia Mais
Ele, que viajava em uma carreta carregada com sal, disse aos policiais que havia saído de Macau (RN) com destino a Dracena (SP).
Segundo a PRF, o mandado de prisão contra o homem, expedido pela 3ª Vara Criminal de Presidente Prudente (SP), impõe prisão definitiva por condenação transitada em julgado, com fundamento no art. 217-a da Lei 2.848 do Código Penal, qual seja, estupro de vulnerável.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
"O mandado data de 19 de Agosto de 2025, tendo sido cumprido pela PRF menos de dez dias após inclusão no sistema BNMP (Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões). Com base nas informações acima, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido ileso à presença da autoridade policial da Polícia Civil de Uberaba", finalizou nota da PRF.