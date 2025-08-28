MG: ‘nunca passei por algo parecido’, diz PM que salvou mulher de sequestro

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

“Nunca tinha atendido a uma ocorrência parecida”. A frase é de um dos policiais militares que socorreram uma mulher, de 28 anos, que conseguiu escapar do ex-companheiro que a tinha sequestrado em Minas Gerais. A fuga aconteceu em um posto de gasolina na BR-135, na altura de Corinto, na Região Central do estado, na noite de terça-feira (26/8). No dia, o homem, de 35 anos, foi preso em flagrante, mas já teve a detenção preventiva decretada pela Justiça.

A ação rápida da vítima foi flagrada pelo sistema de segurança do estabelecimento. Nas imagens é possível ver o momento que carro em que ela e o homem estavam chegando ao local. Ele estaciona ao lado de uma bomba de gasolina e sai do carro. Depois de um tempo, uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais entra no pátio do posto. Em questão de segundos, a mulher abre a porta do veículo e corre em direção aos policiais.



Em entrevista ao Estado de Minas, o 3º sargento Júnior Alves da Silva, contou que ele e o colega estavam em patrulhamento quando a vítima chamou sua atenção. De acordo com ele, antes de sair do carro, a mulher, ao avistar a viatura, fez um aceno com a mão. “Nós estranhamos porque ela estava chorando”, relata.



Silva estava no banco do carona da viatura e foi quem primeiro abordou o suspeito. Ainda segundo ele, o ex-companheiro da vítima tentou agarrá-la, mesmo em frente aos policiais, e afirmou que não iria embora sem ela. Apesar da coragem em tentar impedir o socorro, o homem não resistiu a prisão.

“Ela estava muito transtornada e assustada mesmo depois, quando ele já estava preso dentro do xadrez da viatura. Nunca tinha atendido a uma ocorrência parecida, da vítima de sequestro e violência doméstica estar ali com o autor”, disse.

Série de violências



Aos militares, a vítima contou que temia pela própria vida, uma vez que o ex-companheiro é perigoso e extremamente agressivo. Ela relatou que já teria saído da própria residência e se abrigado na casa de parentes em Conceição de Jesus, no Norte de Minas, mas, devido a frequentes ameaças de morte, foi para a casa de um irmão em Conceição do Mato Dentro, na área Central do estado.



Segundo o boletim de ocorrência, a mudança de endereço impossibilitou que ela solicitasse uma medida protetiva de urgência. A vítima relatou, ainda, que o homem ligava insistentemente para ela e para parentes pedindo uma reconciliação, sempre negada.



Na tarde de segunda-feira (25/8), o autor foi em direção à casa do ex-cunhado, em uma nova tentativa de pedir para reatar o relacionamento. A vítima negou mais uma vez e, se aproveitando que o irmão dela não estava em casa naquele momento, o homem pegou uma faca e a ameaçou. Na sequência ele pegou o aparelho celular dela e mandou que ela entrasse no carro.



O homem assumiu a direção, seguiu sentido Belo Horizonte (MG) e, em certo momento, entrou em uma estrada de terra, parou o veículo e obrigou que ela mantivesse relações sexuais com ele, sem consentimento da vítima. A mulher contou que ele só parou depois de “saciar a vontade”.



Os dois retornaram à rodovia e as ameaças de morte continuaram. O autor também teria afirmado que, caso se deparasse com a polícia, jogaria o carro em uma ribanceira. O trajeto se deu por cerca de 210 quilômetros com violência moral, psicológica e sexual, segundo a vítima, até que ela se jogou do carro em frente ao posto de gasolina.



Confissão



Os militares questionaram o autor sobre os fatos relatados e ele confirmou a versão. Ele também disse que a atitude foi errada e que estava com o celular da ex. Conforme o boletim de ocorrência, os registros de estupro e violência doméstica seguidos de sequestro e cárcere privado somam-se a crimes de roubo e ameaça já cometidos pelo autor.



Aos militares, a mulher contou que teme pela própria vida e pela vida dos familiares e, por isso, solicitará medida protetiva. Segundo a PM, em casos como esses, o pedido é mediado pelo delegado responsável pelo caso. Ela foi encaminhada para atendimento em um pronto-socorro municipal.



O homem foi preso em flagrante e levado a uma delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça. O carro utilizado no crime também foi apreendido.



O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.

A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e, que quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização. Entenda o que é relacionamento abusivo e como sair dele.

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

para ajudar vítimas de abusos. Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da Delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.



