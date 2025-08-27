Assine
SÉRIE DE ABUSOS

Sequestrada pelo ex, mulher se joga de carro e corre pedindo socorro

Vítima sofreu ameaças de morte e estupro. O homem foi contido e preso em estado transtornado em Corinto (MG), na Região Central do estado

Giovanna de Souza
27/08/2025 06:28 - atualizado em 28/08/2025 10:33

Uma equipe da Polícia Militar patrulhava um posto de combustível quando foi abordada pela vítima
Uma equipe da Polícia Militar patrulhava um posto de combustível quando foi abordada pela vítima crédito: Divulgação/PMMG

Uma mulher de 28 anos escapou do sequestro do ex-companheiro violento ao saltar de um carro e correr em direção a policiais militares em um posto de gasolina na BR-135, na altura de Corinto (MG), na Região Central do estado, nessa terça-feira (26/8). O homem, de 35 anos, também a estuprou e a ameaçou de morte, segundo o boletim de ocorrência. 

Os militares patrulhavam um posto de gasolina durante a madrugada quando viram a vítima correndo em direção a eles, aos prantos e pedindo socorro. Atrás dela estava o autor, visivelmente transtornado, que tentava trazê-la de volta ao veículo. Ele foi contido e a vítima, ouvida. A abordagem foi registrada em câmeras de segurança.

A mulher, “totalmente abalada”, conforme o documento policial, relatou que estava sendo sequestrada naquele momento pelo ex. Aos militares, contou que temia pela própria vida, uma vez que o ex-companheiro é perigoso e extremamente agressivo. 

Ela já teria saído da própria residência e se abrigado na casa de parentes em Conceição de Jesus (MG), no Norte do estado, mas, devido a frequentes ameaças de morte, a mulher foi para a casa de um irmão em Conceição do Mato Dentro (MG), na área Central do estado. Segundo o boletim de ocorrência, a mudança de endereço impossibilitou que ela solicitasse uma medida protetiva de urgência. 

De acordo com os registros, a vítima relatou que o homem ligava insistentemente para ela e para parentes pedindo uma reconciliação, sempre negada. Então, na tarde de segunda-feira (25), o autor foi em direção à casa do ex-cunhado, em uma nova tentativa de pedir para voltar o relacionamento. A vítima negou mais uma vez e, se aproveitando que o ex-cunhado não estava em casa naquele momento, pegou uma faca e ameaçou a mulher de morte.

Ainda segundo o testemunho, o homem colocou a faca no pescoço dela, pegou o celular da vítima e a mandou que ela entrasse no carro, senão a mataria. O homem assumiu a direção, seguiu sentido Belo Horizonte (MG) e, em certo momento, entrou em uma estrada de terra, parou o veículo e obrigou que ela mantivesse relações sexuais com ele, sem consentimento da vítima. 

A mulher contou que ele só parou depois de “saciar a vontade”. Os dois retornaram à rodovia e as ameaças de morte continuaram. O autor também teria afirmado que, caso se deparasse com a polícia, jogaria o carro em uma ribanceira. O trajeto se deu por cerca de 210 quilômetros com violência moral, psicológica e sexual, segundo a vítima, até que ela se jogou do carro em frente ao posto de gasolina.

Medo e violência

Aos militares, a mulher contou que teme pela própria vida e pela vida dos familiares e, por isso, solicitará medida protetiva. Segundo a PM, em casos como esses, o pedido é mediado pelo delegado responsável pelo caso. Ela foi encaminhada para atendimento em um pronto-socorro municipal.

Os militares questionaram o autor sobre os fatos relatados e ele confirmou a versão. Ele também disse que a atitude foi errada e que estava com o celular da ex. Conforme o boletim de ocorrência, os registros de estupro e violência doméstica seguidos de sequestro e cárcere privado somam-se a crimes de roubo e ameaça já cometidos pelo autor. 

O homem foi preso em flagrante e levado a uma delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça. O carro utilizado no crime também foi apreendido.

Como conseguir ajuda?

Mulheres que perceberem em uma situação de violência doméstica podem conseguir ajuda pela Central de Atendimento à Mulher, no número 180. O serviço funciona 24 horas por dia e oferece orientações sobre:

  • Leis e direitos das mulheres

  • Informações sobre serviços de acolhimento, como a Casa da Mulher Brasileira

  • Encaminhamento a delegacias, defensorias públicas e centros de referência

  • Registro e envio de denúncias aos órgãos competentes

  • Apoio e informações sobre a rede de atendimento em todo o país.

