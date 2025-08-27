Sequestrada pelo ex, mulher se joga de carro e corre pedindo socorro

Uma mulher de 28 anos escapou do sequestro do ex-companheiro violento ao saltar de um carro e correr em direção a policiais militares em um posto de gasolina na BR-135, na altura de Corinto (MG), na Região Central do estado, nessa terça-feira (26/8). O homem, de 35 anos, também a estuprou e a ameaçou de morte, segundo o boletim de ocorrência.

Os militares patrulhavam um posto de gasolina durante a madrugada quando viram a vítima correndo em direção a eles, aos prantos e pedindo socorro. Atrás dela estava o autor, visivelmente transtornado, que tentava trazê-la de volta ao veículo. Ele foi contido e a vítima, ouvida. A abordagem foi registrada em câmeras de segurança.

A mulher, “totalmente abalada”, conforme o documento policial, relatou que estava sendo sequestrada naquele momento pelo ex. Aos militares, contou que temia pela própria vida, uma vez que o ex-companheiro é perigoso e extremamente agressivo.

Ela já teria saído da própria residência e se abrigado na casa de parentes em Conceição de Jesus (MG), no Norte do estado, mas, devido a frequentes ameaças de morte, a mulher foi para a casa de um irmão em Conceição do Mato Dentro (MG), na área Central do estado. Segundo o boletim de ocorrência, a mudança de endereço impossibilitou que ela solicitasse uma medida protetiva de urgência.

De acordo com os registros, a vítima relatou que o homem ligava insistentemente para ela e para parentes pedindo uma reconciliação, sempre negada. Então, na tarde de segunda-feira (25), o autor foi em direção à casa do ex-cunhado, em uma nova tentativa de pedir para voltar o relacionamento. A vítima negou mais uma vez e, se aproveitando que o ex-cunhado não estava em casa naquele momento, pegou uma faca e ameaçou a mulher de morte.

Ainda segundo o testemunho, o homem colocou a faca no pescoço dela, pegou o celular da vítima e a mandou que ela entrasse no carro, senão a mataria. O homem assumiu a direção, seguiu sentido Belo Horizonte (MG) e, em certo momento, entrou em uma estrada de terra, parou o veículo e obrigou que ela mantivesse relações sexuais com ele, sem consentimento da vítima.

A mulher contou que ele só parou depois de “saciar a vontade”. Os dois retornaram à rodovia e as ameaças de morte continuaram. O autor também teria afirmado que, caso se deparasse com a polícia, jogaria o carro em uma ribanceira. O trajeto se deu por cerca de 210 quilômetros com violência moral, psicológica e sexual, segundo a vítima, até que ela se jogou do carro em frente ao posto de gasolina.

Medo e violência

Aos militares, a mulher contou que teme pela própria vida e pela vida dos familiares e, por isso, solicitará medida protetiva. Segundo a PM, em casos como esses, o pedido é mediado pelo delegado responsável pelo caso. Ela foi encaminhada para atendimento em um pronto-socorro municipal.

Os militares questionaram o autor sobre os fatos relatados e ele confirmou a versão. Ele também disse que a atitude foi errada e que estava com o celular da ex. Conforme o boletim de ocorrência, os registros de estupro e violência doméstica seguidos de sequestro e cárcere privado somam-se a crimes de roubo e ameaça já cometidos pelo autor.

O homem foi preso em flagrante e levado a uma delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça. O carro utilizado no crime também foi apreendido.

Como conseguir ajuda?

Mulheres que perceberem em uma situação de violência doméstica podem conseguir ajuda pela Central de Atendimento à Mulher, no número 180. O serviço funciona 24 horas por dia e oferece orientações sobre: