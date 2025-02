Ex-namorado de mulher que saltou de carro é indiciado por sequestro

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um caso de maus-tratos e violência doméstica em Sabará, na Grande BH, acaba de ser esclarecido pela Polícia Civil, através do Departamento Especializado em Atendimento à Mulher (Deam). Durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no último dia 29 de novembro, uma mulher saltou de um carro em movimento e correu em direção aos patrulheiros, denunciando os abusos a que era submetida e também que estava sendo ameaçada de morte pelo ex-companheiro.

Os agentes faziam um bloqueio na BR-381 e deram ordem de parada ao carro em que a vítima estava. No momento em que o motorista, ex-namorado da mulher, diminuiu a velocidade, ela aproveitou para pular do veículo, gritando por socorro.

O motorista, ao mesmo tempo, arrancou o veículo e iniciou uma fuga. Uma viatura da PRF, imediatamente, saiu em perseguição ao carro e o alcançou menos de cinco quilômetros à frente. Os agentes deram voz de prisão ao homem.

Segundo a delegada Joanna Miraglia, da Deam de Sabará, a mulher contou que tinha iniciado um relacionamento com esse homem em 2022. No entanto, terminou o relacionamento em outubro de 2023. “Ela disse que vinha sendo vítima de agressões e que não suportava mais tanto sofrimento”.

Ao terminar o relacionamento, ela pediu uma medida protetiva contra o ex-namorado, que foi concedida. A delegada disse ainda que, em setembro de 2024, os dois reataram o namoro, após o homem fazer uma série de promessas.

“Foi quando ela fez o que não deveria ter feito, pois retirou a medida protetiva. E a situação de antes voltou a acontecer, com ela terminando o relacionamento, o que não foi aceito por ele”, conta a delegada Miraglia.

No dia 29 de novembro do ano passado, a mulher recebeu um telefonema do ex-namorado e ele lhe fez uma série de ameaças. “Disse que tinha uma arma, que se ela não se encontrasse com ele faria uma grande besteira. Fez também uma ameaça, dizendo que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém”.

Marcaram um encontro e o homem disse que queria reaver o relacionamento, obrigando-a a entrar no veículo. “Uma vez dentro do carro, o homem disse que teria um presente para lhe dar. No entanto, estranhou que ele pegou a rodovia BR-381. E, ao ver a blitz, viu a oportunidade de escapar”.

Quando o veículo diminuiu, ela abriu a porta e saltou, conta a delegada Miraglia.

Quando os patrulheiros interceptaram o veículo e prenderam o fugitivo, encontraram, dentro do carro, um vidro de éter e remédios para ereção. Segundo a delegada, o homem disse aos patrulheiros que o éter era dele, pois se não conseguisse reatar, iria se suicidar. Afirmou ainda, que os medicamentos encontrados não eram dele e que o carro era de uso comunitário, com amigos.

“Diante dos fatos, estamos indiciando esse homem por sequestro qualificado e lesão corporal mediante ameaça. Além disso, fica a lição, de que uma pessoa quando pede proteção, não deve, de maneira alguma, se arrepender e voltar atrás, como ela fez, ao retirar a medida protetiva”, finaliza a delegada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia