MG: mãe é presa por deixar bebê de 1 mês com homem bêbado para ir à festa

A mãe de um bebê de 32 dias foi presa por deixar a o filho com um homem que dormia bêbado na casa onde mora. Ela teria ido a uma festa com uma amiga na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

A Polícia Militar foi acionada por meio de denúncia no bairro Santa Terezinha. Vizinhos ouviram choro do bebê e pensaram que ele estava sozinho na casa. Os militares encontraram o homem numa cama deitado com a criança. Ele, que não tem parentesco com o bebê, estava alcoolizado.

O homem contou que cuidava do bebê para que a mãe fosse a um forró com a esposa dele. Mãe e filho moram de favor na casa.

A Polícia Militar acionou o Conselho Tutelar, que encaminhou a bebê para um abrigo. O homem tentou evitar que o bebê fosse levado e acabou sendo detido pelos policiais.

A mãe foi localizada e presa pelo crime de abandono de incapaz. Os dois detidos foram encaminhados à Polícia Civil.