Homem é preso suspeito de estuprar adolescente de 12 anos
A denúncia foi feita pela vítima, que compareceu à delegacia acompanhada de um parente
Um homem de 30 anos é investigado por estupro de vulnerável de uma adolescente de apenas 12 anos em Peçanha (MG), Leste do estado.
As investigações tiveram início na última segunda-feira (25/8), quando a vítima compareceu à unidade policial, acompanhada de um familiar para relatar os abusos sofridos.
Diante da gravidade dos fatos e da condição de vulnerabilidade da jovem, foi realizada uma escuta especializada com apoio da rede de proteção.
O depoimento foi considerado consistente e reforçado por relatórios psicológicos que apontavam intenso sofrimento da vítima. Com base nos elementos apurados, o delegado Marceleandro Clementino pediu a prisão temporária do suspeito, medida que foi deferida pela Justiça.
“Podemos perceber que as ações imediatas no combate a esses crimes têm encorajado vítimas e familiares a buscar apoio estatal, o que demonstra a eficácia de nossa atuação”, destacou o delegado Marceleandro.
A prisão faz parte da Operação Luz da Verdade, iniciativa das ações do Maio Laranja, campanha nacional de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.