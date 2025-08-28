Homem é preso suspeito de estuprar adolescente de 12 anos

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 30 anos é investigado por estupro de vulnerável de uma adolescente de apenas 12 anos em Peçanha (MG), Leste do estado.

As investigações tiveram início na última segunda-feira (25/8), quando a vítima compareceu à unidade policial, acompanhada de um familiar para relatar os abusos sofridos.

Diante da gravidade dos fatos e da condição de vulnerabilidade da jovem, foi realizada uma escuta especializada com apoio da rede de proteção.

O depoimento foi considerado consistente e reforçado por relatórios psicológicos que apontavam intenso sofrimento da vítima. Com base nos elementos apurados, o delegado Marceleandro Clementino pediu a prisão temporária do suspeito, medida que foi deferida pela Justiça.

“Podemos perceber que as ações imediatas no combate a esses crimes têm encorajado vítimas e familiares a buscar apoio estatal, o que demonstra a eficácia de nossa atuação”, destacou o delegado Marceleandro.

A prisão faz parte da Operação Luz da Verdade, iniciativa das ações do Maio Laranja, campanha nacional de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.