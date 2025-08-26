Adolescente recolhido em centro socioeducativo denuncia abuso sexual

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que separou dois adolescentes que dormiam em um mesmo quarto de dormitório do Centro Socioeducativo de Uberaba (MG), Triângulo Mineiro. O motivo: um deles disse que teria sido vítima de abuso sexual, enquanto dormia, e que o crime, alegadamente, foi praticado por um colega de quarto.

"A direção da unidade está adotando todas as medidas administrativas necessárias. Os adolescentes foram imediatamente separados, passaram por exames e seguem todos os fluxos metodológicos de acompanhamento psicológico e de saúde", declarou a Sejusp.

Por questões legais de proteção aos menores, a Sejusp ressalta que mais detalhes não foram divulgados. "Seguindo os protocolos institucionais, ambos os adolescentes foram atendidos por equipe de enfermagem, e têm acompanhamento psicológico e médico já agendado em hospital de Uberaba (MG), Triângulo Mineiro. Todas as providências administrativas estão sendo conduzidas pela direção da unidade, e o caso também foi registrado e encaminhado à Polícia Civil para investigação", finalizou.

Registro da PM

Segundo informações de registro da Polícia Militar (PM) de Uberaba, o adolescente disse que em 19 de agosto enquanto dormia o suspeito teria praticado contato íntimo com ele. Relatou ainda que acordou assustado ao perceber o outro adolescente sobre ele, pedindo ajuda a um outro colega de quarto. Ele disse ainda que pensou que o suspeito poderia estar sonâmbulo, já que estava com os olhos fechados.

Ainda conforme a PM, o suspeito negou o crime, alegando que fez uma brincadeira com o colega de quarto.

A suposta vítima também relatou que, há alguns dias, o suspeito deu um "chupão" no seu braço direito. Sobre esta denúncia, o suspeito afirmou também tratar-se de uma brincadeira.