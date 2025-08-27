Assine
UBERABA

Jovem que sumiu em mata procurando cavalo é encontrado morto

O jovem, de 21 anos, foi localizado no 4º dia de buscas; família informou que ele tinha epilepsia

RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
27/08/2025 20:51 - atualizado em 27/08/2025 20:51

Ismael Silva foi visto pela última vez entrando em área de mata de Uberaba, no Triângulo Mineiro
Ismael Silva foi visto pela última vez entrando em área de mata de Uberaba, no Triângulo Mineiro crédito: 8º BBM/Redes Sociais/Divulgação

O corpo do jovem Ismael Silva, de 21 anos, desaparecido desde domingo (24/8) em área de mata de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi localizado na tarde desta quarta-feira (27/8).

O 8º Batalhão de Bombeiros Militar (8º BBM) confirmou o fato às 16h40. Até o início da noite desta quarta-feira, segundo a corporação, o coordenador das buscas estava no local da ocorrência e ainda não havia enviado mais detalhes sobre a mesma.

Ismael Silva estava desaparecido, conforme relatos de parentes em redes sociais, após entrar em área de mata ao lado do Bairro José Barbosa para procurar um cavalo. O animal seria utilizado para cavalgada com o tio. Depois disso, ele não foi mais visto.

A família do jovem também informou que ele tinha epilepsia, sofria convulsões e, por isso, usava medicação controlada.

O 8º Batalhão de Bombeiros Militar (8º BBM) informou que as buscas foram feitas por meio de drones, cães farejadores e varredura minuciosa em toda a área de mata.

Reportagem em atualização.

