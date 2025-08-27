Jovem que sumiu em mata procurando cavalo é encontrado morto

O corpo do jovem Ismael Silva, de 21 anos, desaparecido desde domingo (24/8) em área de mata de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi localizado na tarde desta quarta-feira (27/8).

O 8º Batalhão de Bombeiros Militar (8º BBM) confirmou o fato às 16h40. Até o início da noite desta quarta-feira, segundo a corporação, o coordenador das buscas estava no local da ocorrência e ainda não havia enviado mais detalhes sobre a mesma.

Ismael Silva estava desaparecido, conforme relatos de parentes em redes sociais, após entrar em área de mata ao lado do Bairro José Barbosa para procurar um cavalo. O animal seria utilizado para cavalgada com o tio. Depois disso, ele não foi mais visto.

A família do jovem também informou que ele tinha epilepsia, sofria convulsões e, por isso, usava medicação controlada.

O 8º Batalhão de Bombeiros Militar (8º BBM) informou que as buscas foram feitas por meio de drones, cães farejadores e varredura minuciosa em toda a área de mata.

Reportagem em atualização.