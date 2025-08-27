Assine
overlay
Início Gerais
ALTO PARANAÍBA

Homem assedia menina de 11 anos, apanha de avô da vítima e é detido

O avô da criança soube do caso e deu um soco no suspeito, que teria deixado um bilhete com telefone para menina

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
27/08/2025 19:56

compartilhe

Siga no
x
Homem assedia menina de 11 anos, apanha de avô da vítima e é detido
Homem assedia menina de 11 anos, apanha de avô da vítima e é detido crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PMMG

Acusado de assediar uma menina de 11 anos, um homem foi agredido pelo avô da vítima e acabou preso nessa terça-feira (26/8), em Patos de Minas. Ele deixou um bilhete para a criança quando a mãe estava num comércio.


O caso aconteceu no Residencial Sorriso, bairro da cidade do Alto Paranaíba. A criança estava no carro da família, esperando a mãe voltar do mercado perto de onde o veículo estava estacionado.

Leia Mais


A mãe percebeu a filha muito nervosa, ao chegar no automóvel. Ela contou que um homem tentou fazer contato, o que lhe causou medo.


O suspeito tem 44 anos e, segundo o relato da vítima, rondou o carro diversas vezes e, em determiando momento, jogou um papel com seu nome e número de telefone dentro do veículo. Depois se afastou.


A Polícia Militar confirmou com uma testemunha que o homem esteve ali e que esta não seria a primeira vez que uma criança foi observada por ele, ainda que nenhuma aproximação como a dessa terça tenha sido registrada antes.


O avô da criança soube do caso e se dirigiu ao local. O homem foi encontrado e tomou um soco do familiar da vítima. Ele caiu no chão e testemunhas seguraram tanto a avô quanto o suspeito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Detido, o homem foi levado para a Delegacia da Polícia Civil. O bilhete que ele jogou para a criança foi apreendido e faz parte da investigação do assédio.

Tópicos relacionados:

assediosexual crianca minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay