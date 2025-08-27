Homem assedia menina de 11 anos, apanha de avô da vítima e é detido
O avô da criança soube do caso e deu um soco no suspeito, que teria deixado um bilhete com telefone para menina
Acusado de assediar uma menina de 11 anos, um homem foi agredido pelo avô da vítima e acabou preso nessa terça-feira (26/8), em Patos de Minas. Ele deixou um bilhete para a criança quando a mãe estava num comércio.
O caso aconteceu no Residencial Sorriso, bairro da cidade do Alto Paranaíba. A criança estava no carro da família, esperando a mãe voltar do mercado perto de onde o veículo estava estacionado.
A mãe percebeu a filha muito nervosa, ao chegar no automóvel. Ela contou que um homem tentou fazer contato, o que lhe causou medo.
O suspeito tem 44 anos e, segundo o relato da vítima, rondou o carro diversas vezes e, em determiando momento, jogou um papel com seu nome e número de telefone dentro do veículo. Depois se afastou.
A Polícia Militar confirmou com uma testemunha que o homem esteve ali e que esta não seria a primeira vez que uma criança foi observada por ele, ainda que nenhuma aproximação como a dessa terça tenha sido registrada antes.
O avô da criança soube do caso e se dirigiu ao local. O homem foi encontrado e tomou um soco do familiar da vítima. Ele caiu no chão e testemunhas seguraram tanto a avô quanto o suspeito.
Detido, o homem foi levado para a Delegacia da Polícia Civil. O bilhete que ele jogou para a criança foi apreendido e faz parte da investigação do assédio.