Idoso morre afogado após ataque de abelhas no interior de Minas

Um idoso de 76 anos morreu após ser atacado por um enxame de abelhas no povoado Cacoco do Meio, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Para escapar das picadas, ele mergulhou em uma piscina, mas acabou se afogando, conforme detalhado, nesta quarta-feira (27/8) pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com os bombeiros, a vítima foi encontrada, na terça-feira (26), dentro da piscina, com múltiplas picadas e já sem sinais vitais. Um dos proprietários do local ainda tentou realizar manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), mas não conseguiu prosseguir por causa da intensidade do ataque.

Os militares do Corpo de Bombeiros chegaram ao local com roupas de apicultura, retiraram o homem da piscina e realizaram Reanimação Cardiopulmonar até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito.

A área foi isolada para proteger outras pessoas, já que o enxame permanecia agitado. Durante a noite, os bombeiros retornaram e, diante da impossibilidade de captura, realizaram o extermínio das abelhas para evitar novos ataques.

A Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil foram acionadas e acompanharam a ocorrência.

*Victória Ribeiro - Especial para o EM