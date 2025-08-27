Moradores interditam faixa da BR-381 em protesto contra novo pedágio

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Manifestantes ocuparam uma faixa da BR-381, na altura do Km 412, em Caeté, na Região Metropolitana de BH, para protestar contra a instalação de um pedágio no local. As pessoas presentes ao ato afirmam que o pórtico sem cancela – modelo Free Flow – foi instalado em um ponto que prejudica moradores de Nova União e região, também na Grande BH, no acesso à capital mineira, já que implica gasto na ida e na volta.

Os manifestantes explicam que muitos trabalhadores e estudantes do município, que faz divisa com Caeté, precisam se deslocar diariamente para BH. Cerca de 64 pessoas participaram do protesto na tarde desta quarta-feira (27/8).

A pista foi ocupada por cerca de 34 minutos, o que provocou lentidão no trânsito da área. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e tentou conter os manifestantes.

“Prejudica e muito porque tem muitos trabalhadores que se deslocam diariamente para trabalhar e pagam pedágio ida e vinda, e isso pesa no final do mês”, afirma Moacir Barbosa de Figueiredo, manifestante e integrante do movimento Duplicação Ainda Que Tardia.

Ione Maria Oliveira Filha, manifestante e moradora de Caeté, ressalta que alguns moradores precisam ir até a capital mineira para consultas e procedimentos médicos. O valor da tarifa do pedágio ainda não foi informado.

Alteração

De acordo com a moradora, também integrante do movimento Duplicação Ainda Que Tardia, havia sido acordado em audiência pública que o pedágio seria instalado no Km 418, onde haveria menos prejuízo para a comunidade, mas a instalação ocorreu no Km 412. Ainda segundo Ione, a alteração não foi informada nem discutida com a população.

A manifestante também protesta contra a falta de isenção de pagamento para esses moradores. “Aquele que precisa pegar essa BR para ir ao médico em Belo Horizonte não é isento. Quem precisa de hemodiálise não é isento, quem precisa de exame oncológico não é isento, mas os grandes são isentos. E é isso que deixa a gente tão revoltado”, afirma ela, referindo-se a uma possível isenção concedida a veículos oficiais.

Concessionária e ANTT

O Estado de Minas entrou em contato com a Nova 381, concessionária que administra o trecho, para pedir um posicionamento sobre o protesto e confirmar informações, como a alteração do local de instalação sem consulta, a mudança no início da cobrança e a isenção para veículos oficiais.

Em nota, a Nova 381 afirmou que "cumpre o estabelecido no contrato de concessão e mantém um diálogo permanente com as comunidades, como audiências públicas já realizadas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e audiência pública realizada nesta terça-feira (26/8), em João Monlevade." A concessionária informou ainda que cumpre o contrato de concessão, que define as bases, os pedágios e os investimentos da rodovia.

"A Nova 381 segue com o compromisso de diálogo aberto e transparência com as comunidades lindeiras e os municípios", afirmou também em nota.

Por sua vez, a ANTT informou que a cobrança do pedágio pode ser iniciada após a conclusão dos trabalhos iniciais, cuja previsão de entrega é de um ano. “No entanto, caso a concessionária antecipe essa entrega, também poderá antecipar a cobrança, conforme previsto contratualmente”, afirmou. A agência informou ainda que os usuários frequentes terão direito ao desconto tarifário, mas não divulgou valores.

Quanto à localização da praça de pedágio, a ANTT afirmou que não houve alteração. "A definição da localização das praças de pedágio está baseada em estudos técnicos elaborados previamente à celebração do contrato de concessão. Os estudos e as informações do projeto foram compartilhados com a comunidade durante o período de audiência pública, quando ocorreu amplo debate com a sociedade, usuários, agentes econômicos e órgãos/entidades estatais que deram suas contribuições ao projeto", informou.

Novos pedágios

Além do pedágio em Caeté, serão instalados mais quatro pórticos sem cancela no trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Os municípios são João Monlevade, Jaguaraçu, Belo Oriente e Governador Valadares.

De acordo com a Nova 381, o início das operações está previsto para o próximo mês, mas depende de autorização da ANTT, após o cumprimento das obrigações contratuais do plano inicial de manutenção do pavimento e conservação da faixa de domínio. Os valores serão divulgados ao público a partir da publicação no Diário Oficial da União (DOU).

Onde ficam os novos pedágios sem cancela na BR-381?

Caeté

João Monlevade

Jaguaraçu

Belo Oriente

Governador Valadares

Modelo Free Flow

O modelo Free Flow possibilita agilidade no tráfego, uma vez que os motoristas não precisam parar para efetuar o pagamento da tarifa. A cobrança é feita automaticamente por meio da leitura da placa ou da TAG eletrônica. Equipamentos de monitoramento instalados em pontos da via fazem a captura dos veículos. Há ainda a possibilidade de os condutores instalarem um aplicativo no celular para realizar o pagamento.

O modelo, já utilizado em rodovias estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e bem avaliado por especialistas, foi instalado em Minas Gerais pela primeira vez em julho do ano passado.