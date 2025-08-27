Assine
overlay
Início Gerais
REGIÃO METROPOLITANA

Menino de 6 anos morre após atendimento na UPA de Santa Luzia

Segundo os familiares, a criança teria sido medicada com Benzetacil. Caso aconteceu em Santa Luzia, na Grande BH, nesta quarta-feira (27/8)

Publicidade
Carregando...
JM
Júlio Moreira
JM
Júlio Moreira
Repórter
27/08/2025 18:54

compartilhe

Siga no
x
Logo após sair da UPA, o menino começou a passar mal, caiu no chão, começou a tremer e a sair espuma pela boca
Logo após sair da UPA, o menino começou a passar mal, caiu no chão, começou a tremer e a sair espuma pela boca crédito: Júlio Moreira/EM/D.A Press

“Estamos destruídos, sem acreditar no que aconteceu. Já estava tudo pronto para a festinha de aniversário dele”, desabafou Shirley Cristina Maciel, avó de Nicolas Gabriel Brito Figueiredo, de apenas 6 anos. O menino morreu nesta quarta-feira (27/8), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pouco depois de ter sido atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sede.

Leia Mais

Segundo os familiares, Nicolas chegou à unidade por volta das 8h da manhã apresentando vômito e diarreia. Ele recebeu soro e uma injeção antes de ser liberado, por volta das 11h. “Minha filha contou que a medicação aplicada foi Benzetacil”, relatou Shirley.

Logo após sair da UPA, quando a mãe seguia com Nicolas para o ponto de ônibus mais próximo, o menino começou a passar mal. Nicolas caiu no chão, começou a tremer e a sair espuma pela boca. Uma pessoa que passava ajudou a mãe a carregá-lo de volta para dentro da unidade, mas ele não resistiu e sofreu uma parada cardiorrespiratória.

 

O menino completaria 7 anos no próximo dia 1º de setembro. A família aguarda respostas para a morte inesperada da criança
O menino completaria 7 anos no próximo dia 1º de setembro. A família aguarda respostas para a morte inesperada da criança Reprodução

Questionado pela reportagem, um dos parentes afirmou que Nicolas não tinha nenhum problema de saúde ou alergia a medicamentos. O menino completaria 7 anos no próximo dia 1º de setembro. Até o início da noite, o corpo ainda estava dentro da UPA, aguardando a remoção pelo rabecão do Instituto Médico Legal (IML). Do lado de fora, familiares permaneciam na porta da unidade, acompanhando a espera e cobrando respostas para a morte inesperada da criança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda não há informações oficiais sobre a causa da morte. O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Gazeto, esteve no local e informou que a prefeitura vai apurar o caso. A reportagem segue apurando os fatos e aguarda um posicionamento da Prefeitura de Santa Luzia. 

Tópicos relacionados:

crianca gerais grandebh menino santa-luzia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay