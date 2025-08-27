Menino de 6 anos morre após atendimento na UPA de Santa Luzia

“Estamos destruídos, sem acreditar no que aconteceu. Já estava tudo pronto para a festinha de aniversário dele”, desabafou Shirley Cristina Maciel, avó de Nicolas Gabriel Brito Figueiredo, de apenas 6 anos. O menino morreu nesta quarta-feira (27/8), em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pouco depois de ter sido atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sede.

Segundo os familiares, Nicolas chegou à unidade por volta das 8h da manhã apresentando vômito e diarreia. Ele recebeu soro e uma injeção antes de ser liberado, por volta das 11h. “Minha filha contou que a medicação aplicada foi Benzetacil”, relatou Shirley.

Logo após sair da UPA, quando a mãe seguia com Nicolas para o ponto de ônibus mais próximo, o menino começou a passar mal. Nicolas caiu no chão, começou a tremer e a sair espuma pela boca. Uma pessoa que passava ajudou a mãe a carregá-lo de volta para dentro da unidade, mas ele não resistiu e sofreu uma parada cardiorrespiratória.

O menino completaria 7 anos no próximo dia 1º de setembro. A família aguarda respostas para a morte inesperada da criança Reprodução

Questionado pela reportagem, um dos parentes afirmou que Nicolas não tinha nenhum problema de saúde ou alergia a medicamentos. O menino completaria 7 anos no próximo dia 1º de setembro. Até o início da noite, o corpo ainda estava dentro da UPA, aguardando a remoção pelo rabecão do Instituto Médico Legal (IML). Do lado de fora, familiares permaneciam na porta da unidade, acompanhando a espera e cobrando respostas para a morte inesperada da criança.

Ainda não há informações oficiais sobre a causa da morte. O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Gazeto, esteve no local e informou que a prefeitura vai apurar o caso. A reportagem segue apurando os fatos e aguarda um posicionamento da Prefeitura de Santa Luzia.