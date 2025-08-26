Assine
OFENSAS RACISTAS

Paciente em UPA é preso suspeito de ameaçar profissionais da saúde

De acordo com a Guarda Municipal de BH, o homem também proferiu ofensas racistas aos agentes. Ele foi conduzido para uma delegacia e preso.

Júlia Melgaço
Júlia Melgaço
Repórter
Estudante de jornalismo pela PUC Minas.
26/08/2025 18:57

O homem, de 32 anos, estava esperando ser atendido na UPA Nordeste, quando começou os ataques
O homem, de 32 anos, estava esperando ser atendido na UPA Nordeste, quando começou os ataques crédito: Reprodução / Google Street View

Um paciente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Região Nordeste de Belo Horizonte, foi preso, no último domingo (24), suspeito de tentativa de suborno e ameaça a profissionais da unidade de saúde e agentes da Guarda Civil Municipal. 

O homem, de 32 anos, estava aguardando ser atendido, quando iniciou os ataques. De acordo com a Guarda Civil da capital mineira, o suspeito proferiu ofensas racistas aos agentes. Ele foi conduzido à uma delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). 

Em nota, a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte repudia qualquer prática discriminatória, especialmente a de cunho racial. “A Prefeitura de Belo Horizonte e a Guarda Municipal manifestam, ainda, solidariedade irrestrita ao agente vítima das ofensas racistas e se coloca à disposição para apoio institucional, reafirmando que nenhuma forma de violência ou preconceito será tolerada”, finalizou. 

A Polícia Civil afirmou que o suspeito foi ouvido na delegacia de plantão e preso em flagrante. A investigação está em andamento na Delegacia Especializada em Investigação de Crimes Racismo, Xenofobia, LGBTfobia e Intolerâncias Correlatas em Belo Horizonte.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima



 

