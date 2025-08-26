Paciente em UPA é preso suspeito de ameaçar profissionais da saúde

Um paciente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Região Nordeste de Belo Horizonte, foi preso, no último domingo (24), suspeito de tentativa de suborno e ameaça a profissionais da unidade de saúde e agentes da Guarda Civil Municipal.

O homem, de 32 anos, estava aguardando ser atendido, quando iniciou os ataques. De acordo com a Guarda Civil da capital mineira, o suspeito proferiu ofensas racistas aos agentes. Ele foi conduzido à uma delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Em nota, a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte repudia qualquer prática discriminatória, especialmente a de cunho racial. “A Prefeitura de Belo Horizonte e a Guarda Municipal manifestam, ainda, solidariedade irrestrita ao agente vítima das ofensas racistas e se coloca à disposição para apoio institucional, reafirmando que nenhuma forma de violência ou preconceito será tolerada”, finalizou.



A Polícia Civil afirmou que o suspeito foi ouvido na delegacia de plantão e preso em flagrante. A investigação está em andamento na Delegacia Especializada em Investigação de Crimes Racismo, Xenofobia, LGBTfobia e Intolerâncias Correlatas em Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima







