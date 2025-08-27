Morte de gari: Corregedoria pede acesso a conversas entre delegada e marido

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) pediu à Justiça que os dados telefônicos de Renê da Silva Nogueira Júnior e sua esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira, sejam compartilhados com o órgão de controle interno. A medida, conforme representação cautelar feita nessa terça-feira (26/8), tem objetivo de comprovar, ou não, a relação da servidora no homicídio do gari Laudemir de Souza Fernandes, em 11 de agosto.

A quebra do sigilo telefônico e telemático de Renê foi aprovada três dias após o crime, em 14 de agosto. Na época, a investigação oficiou a empresa BYD do Brasil, montadora do carro usado pelo suspeito, e a operadora Claro. O pedido inclui o repasse de informações do sistema de rastreamento das companhias referentes ao dia 11 de agosto, no período entre 7h, duas horas antes dos fatos, e 16h, próximo ao horário da prisão.



De acordo com o pedido da 4ª subcorregedoria de Polícia Civil, nos autos ficou comprovado que Ana Paula e Renê mantiveram contato durante o dia do crime. Por isso, as informações poderão comprovar se a delegada já “emprestou, cedeu ou forneceu sua arma de fogo” para o companheiro. Além disso, os dados poderão esclarecer se a servidora chegou a saber do envolvimento do investigado no caso e se houve algum “favorecimento” para ele “se eximir da responsabilidade criminal”.



Investigação

Desde 11 de agosto, a Corregedoria instaurou um procedimento administrativo para investigar a participação da delegada no crime. No dia, Ana Paula foi levada até a sede do órgão correcional para ser ouvida em relação ao uso de sua arma pessoal no possível crime.



Na ocasião, segundo repassado à imprensa pelo porta-voz da corporação, o delegado Saulo Castro, a servidora afirmou que o marido não tinha acesso aos dois artefatos. Além disso, a delegada afirmou que não tinha nenhuma informação em relação ao crime em que o companheiro foi preso por suspeita de participação.



Durante coletiva de imprensa no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em 12 de agosto, o chefe do departamento, Álvaro Huerdas, afirmou que as provas adquiridas até aquele momento pela corporação não indicavam a participação da servidora. O delegado explicou que o fato da arma usada no homicídio estar no nome da servidora “não necessariamente” a coloca como co-autora ou partícipe da ocorrência.



A participação só será indicada caso fique constatado que a mulher entregou o armamento para o marido. “O que nós temos é uma arma de fogo regularmente registrada em nome de uma delegada de polícia que foi entregue tanto ao departamento quanto à corregedoria”.



Quais dados a Corregedoria pediu acesso?

Ligações telefônicas;

Ligações de Whatsapp;

Mensagens escritas de Whatsapp;

Mensagens de SMS;

Arquivos de áudio;

Vídeo e fotos de Whatsapp;

Vídeos e fotos eventualmente excluídos e/ou apagados.

Afastamento

Dois dias depois da morte do gari Laudemir, a delegada Ana Paula foi afastada de suas funções para tratamento de saúde no Hospital da Polícia Civil, por 60 dias. O pedido, conforme a PCMG, segue “os termos da lei”.



A decisão foi publicada no Diário Oficial do estado no último sábado (23/8), sob assinatura do diretor-geral da unidade médica da corporação e pode ter o prazo prorrogado por mais dois meses, conforme avaliação médica. O documento não especifica a condição de saúde da servidora.

Como tudo aconteceu?

Equipe de coleta de lixo trabalhava na Rua Modestina de Souza, Bairro Vista Alegre, em BH, na manhã do dia 11 de agosto.



Motorista do caminhão, Eledias Aparecida Rodrigues, 42 anos, manobra para liberar passagem, após ver uma fila de carros se formar atrás dela.

Eledias e os garis acenam para Renê da Silva, que dirigia um carro BYD, permitindo a passagem.

O suspeito abaixa a janela e grita que, caso encostasse em seu veículo, ele iria "dar um tiro na cara" da condutora.

Na sequência, ele segue adiante, estaciona, sai do carro armado; derruba o carregador, recolhe e engatilha pistola, segundo o registro policial.

Ele faz um disparo que atinge Laudemir no abdômen.

O gari é levado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, na Grande BH, mas morre por hemorragia interna.

No local, PM recolhe projétil intacto de munição calibre .380.

Horas após o crime, a PM localiza e prende Renê no estacionamento de academia na Av. Raja Gabaglia.

Flagrante convertido em prisão preventiva em audiência de custódia, no dia 13 de agosto, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais

Renê está preso no Presídio de Caeté, Grande BH

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia