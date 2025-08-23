Defesa de assassino confesso de gari não usará bipolaridade como tese

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O novo advogado de defesa de Renê da Silva Nogueira Junior, assassino confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes, detalhou ao Estado de Minas que não usará o histórico de bipolaridade do investigado como defesa. Em seu segundo depoimento à Polícia Civil, na segunda-feira (18/8), Renê afirmou que faz tratamento para o transtorno e que, no dia do crime, não tomou seu medicamento.

Apesar do quadro psiquiátrico, Dracon Luiz Cavalcante Lima, advogado de Renê nomeado na quinta-feira (21), afirmou que não vai usar o diagnóstico como defesa. “A gente vive centrado, e muitas vezes estoura por qualquer motivo” o que pode ser agravado por falta de medicamento, segundo o advogado.

“Ele estava tranquilo ao sair de casa, houve a discussão, houve fato, não percebeu o que tinha acontecido. Ele foi trabalhar, do trabalho voltou pra casa, foi para a academia e foi preso lá”, contou.

Em entrevista, o advogado explicou que tentará estabelecer o ponto de que o suspeito não faz uso de entorpecentes. Dracon afirmou que vai pedir um exame toxicológico para o cliente e que isso teria sido um pedido do próprio empresário. "Ele falou pra mim: 'doutor, o senhor pode pedir o exame, aqui não entrou nada de droga, nem fumo droga'", reforçou.

Segundo ele, René afirmou que a única droga que usou foi anabolizante para crescimento muscular.

Dracon foi nomeado após a antiga defesa de Renê abandonar o caso por “foro íntimo”, conforme divulgado na segunda-feira (18). A decisão veio após a divulgação de imagens de câmeras de segurança, que flagraram Renê guardando a arma usada no crime, após negativas do suspeito de ter cometido o crime.

Ainda na segunda, Renê prestou um novo depoimento onde confessou o crime. Em entrevista, Dracon afirmou que assumiu o caso após procura do empresário e que trabalhará em cima da verdade dos fatos.

“Pode ser que na tentativa de se defender, o Renê omitiu, o que prejudicou o caso e expôs muito a defesa. Conversamos um dia e, como ele admitiu, podemos trabalhar na verdade do processo. Quando há negativa, o promotor tem que ter provas. Mas ele quer resolver”, afirmou.

Como foi o crime?

Equipe de coleta de lixo trabalhava na Rua Modestina de Souza, Bairro Vista Alegre, em BH, na manhã do dia 11 de agosto.

Motorista do caminhão, Eledias Aparecida Rodrigues, 42 anos, manobra para liberar passagem, após ver uma fila de carros se formar atrás dela.

Eledias e os garis acenam para Renê da Silva, que dirigia um carro BYD, permitindo a passagem.

O suspeito abaixa a janela e grita que, caso encostasse em seu veículo, ele iria "dar um tiro na cara" da condutora.

Na sequência, ele segue adiante, estaciona, sai do carro armado; derruba o carregador, recolhe e engatilha pistola, segundo o registro policial.

Ele faz um disparo que atinge Laudemir no abdômen.

O gari é levado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, na Grande BH, mas morre por hemorragia interna.

No local, PM recolhe projétil intacto de munição calibre .380.

Horas após o crime, a PM localiza e prende Renê no estacionamento de academia na Av. Raja Gabaglia.

Flagrante convertido em prisão preventiva em audiência de custódia, no dia 13 de agosto, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais.

Renê está preso no Presídio de Caeté, Grande BH

Quem é o suspeito?

Renê da Silva Nogueira Júnior , 47 anos.

, 47 anos. Colaborador em empresa de alimentos; desligado após repercussão .

Casado com a delegada Ana Paula Balbino Nogueira (PCMG).

Se descrevia como “cristão, esposo, pai e patriota”.

Tem outros registros policiais em São Paulo (lesão corporal grave contra uma mulher) e Rio de Janeiro (lesão corporal contra ex-companheira, ameaça contra ex-sogra e envolvimento em homicídio culposo)

Nega ter antecedentes criminais; diz que só responde a processo por luxação no pé da ex-esposa.

O que dizem as investigações até o momento?

A arma utilizada no homicídio, uma pistola calibre .380, pertence à delegada da Polícia Civil Ana Paula Balbino Nogueira, esposa de Renê, e foi apreendida na residência da servidora no mesmo dia do crime. Os exames periciais, divulgados na sexta-feira (15/8) pela corporação, apontaram a compatibilidade entre a arma de Ana Paula e as munições usadas no assassinato de Laudemir.

Na noite de segunda, após a prisão de Renê, a servidora, que chefia a Delegacia de Combate à Violência Doméstica em Nova Lima, na Grande BH, afirmou à Polícia Civil que o marido não tinha acesso às suas armas e que não tinha informações sobre o crime. A corporação instaurou procedimento administrativo disciplinar correcional para apurar eventuais responsabilidades.

Apesar do procedimento interno, o delegado Saulo Castro afirmou, em coletiva de imprensa, disse que não há indícios para afastamento da servidora e, por isso, ela segue em seu cargo regular. "Estamos em fase inicial da investigação, que também foi instaurado um procedimento administrativo disciplinar correcional e que, eventualmente, sendo demonstrado qualquer tipo de responsabilidade, a servidora será devidamente penalizada em âmbito correcional", disse.

Na ocasião, a corporação acrescentou ainda que o fato de a arma estar no nome da servidora do governo de Minas Gerais "não necessariamente" a coloca como coautora ou partícipe da ocorrência. A participação só será indicada caso fique constatado que a mulher entregou o armamento para o marido.

Um dos pontos centrais da investigação é o horário de chegada de Renê à empresa onde trabalhava em Betim, na Grande BH. Câmeras de segurança da empresa inicialmente indicaram que ele teria chegado às 9h18, mas a perícia da Polícia Civil afirma que o registro correto seria 9h38, pouco mais de meia hora após um circuito de segurança na rua capturar o momento em que o gari foi baleado no Bairro Vista Alegre, às 9h07.

Na quinta-feira (14/8), a Justiça autorizou a quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos de Renê, oficiados à empresa BYD do Brasil, montadora do carro do suspeito visto no local do crime, e a operadora Claro. O objetivo é levantar as rotas percorridas por Renê no dia e nos horários próximos do momento do homicídio.