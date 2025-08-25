Assine
OPERAÇÃO EM MINAS GERAIS

Abuso sexual infantojuvenil: PF prende suspeito em Betim, na RMBH

Durante a ação, um aparelho telefônico com conteúdos envolvendo abuso sexual infantojuvenil foi recolhido, motivando a prisão do indivíduo

Júlia Melgaço*
Júlia Melgaço*
25/08/2025 17:46

As apurações tiveram início a partir de um relatório enviado pelo National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)
As apurações tiveram início a partir de um relatório enviado pelo National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) crédito: Divulgação / Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) prendeu um suspeito de estar relacionado com crimes de abuso sexual infantojuvenil, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A prisão em flagrante aconteceu nesta segunda-feira (25/8). 

A corporação está realizando uma investigação sobre crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. As apurações tiveram início a partir de um relatório enviado pelo National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) - Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, uma organização privada sem fins lucrativos, dos Estados Unidos. 

Durante um mandado de busca e apreensão no município mineiro, foi recolhido um aparelho telefônico. Após uma análise preliminar, a PF encontrou conteúdos envolvendo abuso sexual infantojuvenil no aparalho, motivando a prisão em flagrante do suspeito. 

Operação também atuou em Contagem 

Na última sexta-feira (22/8), a Polícia Federal também cumpriu um mandado de busca e apreensão em Contagem, na RMBH. A ação também faz parte de uma investigação contra crimes de abuso sexual em crianças e adolescentes. 

Durante a operação, os agentes apreenderam um celular, um notebook e um cartão SSD. Os dispositivos eletrônicos vão ser submetidos à uma perícia técnica. 

O que é abuso sexual infantojuvenil?

  • É toda ação praticada por adultos (tanto homens, quanto mulheres) contra crianças, ou adolescentes, que tenham por objetivo a estimulação sexual das vítimas ou a satisfação sexual do próprio abusador;
  • Tais atos configuram violência quando praticados contra menores de 14 anos, considerados vulneráveis;
  • Em sua maioria, as vítimas de abuso e exploração sexual infantil são meninas, de idade menor ou igual a 12 anos.

Os diferentes tipos de abuso

  • Fazer com que uma criança ou adolescente assista filmes pornográficos, ou presenciem relações sexuais; 
  • Fazer com que uma criança ou adolescente veja adultos nus, revistas pornográficas ou adultos se masturbando, ou praticando atos sexuais; 
  • Fotografar, filmar, baixar, manter arquivado ou compartilhar em grupos de internet material com crianças e adolescente nus; 
  • Observar as partes íntimas de uma criança ou adolescente, assim como tocar seu próprio corpo ou de uma criança para satisfazer seu desejo sexual; 
  • Falar sobre relações sexuais ou qualquer ato libidinoso de maneira a aliciar a criança para fins sexuais.

Como denunciar? 

  • Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente: (31) 3228-9000;
  • Plantão Centralizado do Conselho Tutelar: (31) 3277-1912;
  • Denúncias anônimas pelo Disque 100.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

 

 
 
 
 
 

