Abuso sexual infantojuvenil: PF prende suspeito em Betim, na RMBH

A Polícia Federal (PF) prendeu um suspeito de estar relacionado com crimes de abuso sexual infantojuvenil, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A prisão em flagrante aconteceu nesta segunda-feira (25/8).

A corporação está realizando uma investigação sobre crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. As apurações tiveram início a partir de um relatório enviado pelo National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) - Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, uma organização privada sem fins lucrativos, dos Estados Unidos.

Durante um mandado de busca e apreensão no município mineiro, foi recolhido um aparelho telefônico. Após uma análise preliminar, a PF encontrou conteúdos envolvendo abuso sexual infantojuvenil no aparalho, motivando a prisão em flagrante do suspeito.

Operação também atuou em Contagem

Na última sexta-feira (22/8), a Polícia Federal também cumpriu um mandado de busca e apreensão em Contagem, na RMBH. A ação também faz parte de uma investigação contra crimes de abuso sexual em crianças e adolescentes.

Durante a operação, os agentes apreenderam um celular, um notebook e um cartão SSD. Os dispositivos eletrônicos vão ser submetidos à uma perícia técnica.

O que é abuso sexual infantojuvenil?

É toda ação praticada por adultos (tanto homens, quanto mulheres) contra crianças, ou adolescentes, que tenham por objetivo a estimulação sexual das vítimas ou a satisfação sexual do próprio abusador;

Tais atos configuram violência quando praticados contra menores de 14 anos, considerados vulneráveis;

Em sua maioria, as vítimas de abuso e exploração sexual infantil são meninas, de idade menor ou igual a 12 anos.

Os diferentes tipos de abuso

Fazer com que uma criança ou adolescente assista filmes pornográficos, ou presenciem relações sexuais;

Fazer com que uma criança ou adolescente veja adultos nus, revistas pornográficas ou adultos se masturbando, ou praticando atos sexuais;

Fotografar, filmar, baixar, manter arquivado ou compartilhar em grupos de internet material com crianças e adolescente nus;

Observar as partes íntimas de uma criança ou adolescente, assim como tocar seu próprio corpo ou de uma criança para satisfazer seu desejo sexual;

Falar sobre relações sexuais ou qualquer ato libidinoso de maneira a aliciar a criança para fins sexuais.

Como denunciar?

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente: (31) 3228-9000;

Plantão Centralizado do Conselho Tutelar: (31) 3277-1912;

Denúncias anônimas pelo Disque 100.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima