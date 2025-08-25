Abuso sexual infantojuvenil: PF prende suspeito em Betim, na RMBH
Durante a ação, um aparelho telefônico com conteúdos envolvendo abuso sexual infantojuvenil foi recolhido, motivando a prisão do indivíduo
A Polícia Federal (PF) prendeu um suspeito de estar relacionado com crimes de abuso sexual infantojuvenil, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A prisão em flagrante aconteceu nesta segunda-feira (25/8).
A corporação está realizando uma investigação sobre crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. As apurações tiveram início a partir de um relatório enviado pelo National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) - Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, uma organização privada sem fins lucrativos, dos Estados Unidos.
Durante um mandado de busca e apreensão no município mineiro, foi recolhido um aparelho telefônico. Após uma análise preliminar, a PF encontrou conteúdos envolvendo abuso sexual infantojuvenil no aparalho, motivando a prisão em flagrante do suspeito.
Operação também atuou em Contagem
Na última sexta-feira (22/8), a Polícia Federal também cumpriu um mandado de busca e apreensão em Contagem, na RMBH. A ação também faz parte de uma investigação contra crimes de abuso sexual em crianças e adolescentes.
Durante a operação, os agentes apreenderam um celular, um notebook e um cartão SSD. Os dispositivos eletrônicos vão ser submetidos à uma perícia técnica.
O que é abuso sexual infantojuvenil?
- É toda ação praticada por adultos (tanto homens, quanto mulheres) contra crianças, ou adolescentes, que tenham por objetivo a estimulação sexual das vítimas ou a satisfação sexual do próprio abusador;
- Tais atos configuram violência quando praticados contra menores de 14 anos, considerados vulneráveis;
- Em sua maioria, as vítimas de abuso e exploração sexual infantil são meninas, de idade menor ou igual a 12 anos.
Os diferentes tipos de abuso
- Fazer com que uma criança ou adolescente assista filmes pornográficos, ou presenciem relações sexuais;
- Fazer com que uma criança ou adolescente veja adultos nus, revistas pornográficas ou adultos se masturbando, ou praticando atos sexuais;
- Fotografar, filmar, baixar, manter arquivado ou compartilhar em grupos de internet material com crianças e adolescente nus;
- Observar as partes íntimas de uma criança ou adolescente, assim como tocar seu próprio corpo ou de uma criança para satisfazer seu desejo sexual;
- Falar sobre relações sexuais ou qualquer ato libidinoso de maneira a aliciar a criança para fins sexuais.
Como denunciar?
- Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente: (31) 3228-9000;
- Plantão Centralizado do Conselho Tutelar: (31) 3277-1912;
- Denúncias anônimas pelo Disque 100.
*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima