MG: homem suspeito de estuprar criança de 10 anos é preso em circo
Crime teria acontecido em junho durante a passagem do circo na cidade de Dionísio, no Vale do Rio Doce. Suspeito foi detido na Zona da Mata
compartilheSiga no
Um homem de 61 anos, investigado por estupro de vulnerável, foi preso em um circo na cidade de Caparaó, na Zona da Mata mineira, na última segunda-feira (25/8), após ser identificado por policiais.
Leia Mais
De acordo com os agentes, o suspeito é investigado pelo abuso sexual cometido contra uma criança de 10 anos. O crime teria acontecido durante a passagem do circo pelo distrito de Baixa Verde, no município de Dionísio, no Vale do Rio Doce, em junho deste ano.
O suspeito já responde a outro processo por crime semelhante, ocorrido em dezembro de 2024, envolvendo uma vítima de 7 anos. Na ocasião, ele foi preso em flagrante, mas estava em liberdade provisória desde março deste ano.
A prisão teve participação de policiais de São Domingos do Prata, que repassaram a informação aos agentes da delegacia em Espera Feliz. Eles localizaram e prenderam o suspeito, que foi encaminhado para o sistema prisional.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia