VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA

MG: homem suspeito de estuprar criança de 10 anos é preso em circo

Crime teria acontecido em junho durante a passagem do circo na cidade de Dionísio, no Vale do Rio Doce. Suspeito foi detido na Zona da Mata

Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
28/08/2025 14:17

Trabalho em conjunto das delegacias mineiras possibilitou prisão de estuprador
Trabalho em conjunto das delegacias mineiras possibilitou prisão de suspeito de estuprar criança de 10 anos crédito: PCMG/Divulgação

Um homem de 61 anos, investigado por estupro de vulnerável, foi preso em um circo na cidade de Caparaó, na Zona da Mata mineira, na última segunda-feira (25/8), após ser identificado por policiais.

De acordo com os agentes, o suspeito é investigado pelo abuso sexual cometido contra uma criança de 10 anos. O crime teria acontecido durante a passagem do circo pelo distrito de Baixa Verde, no município de Dionísio, no Vale do Rio Doce, em junho deste ano.

O suspeito já responde a outro processo por crime semelhante, ocorrido em dezembro de 2024, envolvendo uma vítima de 7 anos. Na ocasião, ele foi preso em flagrante, mas estava em liberdade provisória desde março deste ano.

A prisão teve participação de policiais de São Domingos do Prata, que repassaram a informação aos agentes da delegacia em Espera Feliz. Eles localizaram e prenderam o suspeito, que foi encaminhado para o sistema prisional.

Tópicos relacionados:

abuso-sexual estupro-de-vulnaravel minas-gerais pcmg violencia-contra-crianca-e-adolescente zona-da-mata-mineira

