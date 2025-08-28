MG: homem suspeito de estuprar criança de 10 anos é preso em circo

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 61 anos, investigado por estupro de vulnerável, foi preso em um circo na cidade de Caparaó, na Zona da Mata mineira, na última segunda-feira (25/8), após ser identificado por policiais.

De acordo com os agentes, o suspeito é investigado pelo abuso sexual cometido contra uma criança de 10 anos. O crime teria acontecido durante a passagem do circo pelo distrito de Baixa Verde, no município de Dionísio, no Vale do Rio Doce, em junho deste ano.

O suspeito já responde a outro processo por crime semelhante, ocorrido em dezembro de 2024, envolvendo uma vítima de 7 anos. Na ocasião, ele foi preso em flagrante, mas estava em liberdade provisória desde março deste ano.

A prisão teve participação de policiais de São Domingos do Prata, que repassaram a informação aos agentes da delegacia em Espera Feliz. Eles localizaram e prenderam o suspeito, que foi encaminhado para o sistema prisional.

