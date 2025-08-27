Homem é preso em Minas por pedir vídeos sexuais de crianças em jogos online
Suspeito de 42 anos oferecia prêmios dentro de plataformas digitais em troca de conteúdo sexual. Investigação começou após denúncia de família em Goiás
Um homem de 42 anos foi preso em flagrante nessa terça-feira (26/8), no bairro Marta Helena, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, suspeito de aliciar crianças e adolescentes por meio de jogos online e armazenar material de pornografia infantil.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi detido no local de trabalho e há fortes indícios de que ele solicitava fotos e vídeos de conteúdo sexual para menores enquanto exercia suas funções profissionais.
O caso começou em Goiás quando o padrasto de um adolescente de 12 anos percebeu conversas de teor sexual entre o menino e o homem. Inicialmente, a mãe não denunciou, apenas pediu que o suspeito bloqueasse o contato com o filho. Ele ignorou a ordem e voltou a se comunicar com o adolescente. Foi então que a família registrou a denúncia junto à Polícia Civil.
Com apoio da Polícia Civil de Uberlândia, os investigadores identificaram o endereço do suspeito e cumpriram um mandado de busca e apreensão em sua residência. Durante a ação, o celular do homem foi apreendido, contendo provas de diversos crimes, incluindo vídeos e imagens pornográficas envolvendo crianças.
O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de:
produção de cenas pornográficas envolvendo crianças e adolescentes;
armazenamento dessas imagens;
aliciamento e instigação de crianças para a prática de atos libidinosos.
Segundo a delegada Lia Valechi, o homem não se passava por criança nas interações. Ele se identificava como adulto e oferecia prêmios dentro do jogo, como bônus e diamantes, para que as vítimas realizassem atos sexuais, incluindo exibição dos órgãos genitais e masturbação durante chamadas de vídeo. O celular do suspeito continha prints e vídeos das vítimas, bem como imagens do próprio homem.
“Todas as vítimas identificadas até o momento são meninos. O telefone será periciado para que todas as provas sejam devidamente documentadas”, afirmou a delegada. A prisão ocorreu em flagrante e a investigação continua em Uberlândia, enquanto a polícia de Goiás vai manter uma apuração paralela sobre o caso.
Com base no material apreendido, o homem foi autuado pelos crimes previstos nos artigos 241-B e 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
O artigo 241-B prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa para quem adquirir, possuir ou armazenar fotos, vídeos ou qualquer outro registro de pornografia envolvendo crianças ou adolescentes, mesmo que o material não seja compartilhado.
O artigo 241-D estabelece pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa para quem aliciar, assediar, instigar ou constranger uma criança, por qualquer meio de comunicação, com a intenção de praticar atos sexuais.
A delegada também orientou os pais a monitorarem a atividade digital de seus filhos e a conversarem sobre os riscos da internet. “Não ache que, por estarem em casa, eles estão totalmente seguros. É preciso saber com quem estão jogando e conversando e explicar que há riscos reais nessas plataformas”, alertou.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice