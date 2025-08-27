Homem é preso em Minas por pedir vídeos sexuais de crianças em jogos online

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante nessa terça-feira (26/8), no bairro Marta Helena, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, suspeito de aliciar crianças e adolescentes por meio de jogos online e armazenar material de pornografia infantil.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi detido no local de trabalho e há fortes indícios de que ele solicitava fotos e vídeos de conteúdo sexual para menores enquanto exercia suas funções profissionais.

O caso começou em Goiás quando o padrasto de um adolescente de 12 anos percebeu conversas de teor sexual entre o menino e o homem. Inicialmente, a mãe não denunciou, apenas pediu que o suspeito bloqueasse o contato com o filho. Ele ignorou a ordem e voltou a se comunicar com o adolescente. Foi então que a família registrou a denúncia junto à Polícia Civil.

Com apoio da Polícia Civil de Uberlândia, os investigadores identificaram o endereço do suspeito e cumpriram um mandado de busca e apreensão em sua residência. Durante a ação, o celular do homem foi apreendido, contendo provas de diversos crimes, incluindo vídeos e imagens pornográficas envolvendo crianças.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de:

produção de cenas pornográficas envolvendo crianças e adolescentes;

armazenamento dessas imagens;

aliciamento e instigação de crianças para a prática de atos libidinosos.

Segundo a delegada Lia Valechi, o homem não se passava por criança nas interações. Ele se identificava como adulto e oferecia prêmios dentro do jogo, como bônus e diamantes, para que as vítimas realizassem atos sexuais, incluindo exibição dos órgãos genitais e masturbação durante chamadas de vídeo. O celular do suspeito continha prints e vídeos das vítimas, bem como imagens do próprio homem.

“Todas as vítimas identificadas até o momento são meninos. O telefone será periciado para que todas as provas sejam devidamente documentadas”, afirmou a delegada. A prisão ocorreu em flagrante e a investigação continua em Uberlândia, enquanto a polícia de Goiás vai manter uma apuração paralela sobre o caso.

Com base no material apreendido, o homem foi autuado pelos crimes previstos nos artigos 241-B e 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O artigo 241-B prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa para quem adquirir, possuir ou armazenar fotos, vídeos ou qualquer outro registro de pornografia envolvendo crianças ou adolescentes, mesmo que o material não seja compartilhado.

O artigo 241-D estabelece pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa para quem aliciar, assediar, instigar ou constranger uma criança, por qualquer meio de comunicação, com a intenção de praticar atos sexuais.

A delegada também orientou os pais a monitorarem a atividade digital de seus filhos e a conversarem sobre os riscos da internet. “Não ache que, por estarem em casa, eles estão totalmente seguros. É preciso saber com quem estão jogando e conversando e explicar que há riscos reais nessas plataformas”, alertou.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice