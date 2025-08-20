Assine
ZONA DA MATA

Operação Sugar Daddy: PC cumpre mandados contra pornografia infantil em MG

Diligências policiais foram cumpridas em Astolfo Dutra, Juiz de Fora e Piraúba, na Zona da Mata de Minas

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
20/08/2025 20:28

Nos imóveis alvos da ação policial foram apreendidos celulares, computador e outros materiais
Nos imóveis alvos da ação policial foram apreendidos celulares, computador e outros materiais

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20/8), o cumprimento a três mandados de busca e apreensão em Astolfo Dutra, Juiz de Fora e Piraúba, na Zona da Mata de Minas. As investigações apuram, entre outros crimes, o armazenamento de material pornográfico infantojuvenil.

Nos imóveis alvos da ação policial foram apreendidos celulares, computador e “diversos materiais de cunho criminalístico que serão submetidos à análise pericial”, informou a PCMG.

A PCMG nomeou a operação como “Sugar Daddy”. O termo refere-se a um homem mais velho e financeiramente estável que estabelece um relacionamento com uma pessoa mais jovem em troca de apoio financeiro e presentes.

O comunicado da PCMG nesta quarta-feira (20/8), não detalha como o termo “Sugar Daddy” se relaciona com a operação, mas destaca que as diligências policiais em curso também levam em conta investigações sobre “favorecimento à prostituição e ameaça”.

Tópicos relacionados:

infantil operacao policia-civil pornografia pornografia-infantil

