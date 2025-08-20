Dia Mundial do Mosquito: saiba as doenças mais comuns transmitidas por eles

Comemorado nesta quarta-feira (20/8), o Dia Mundial do Mosquito é uma data de conscientização sobre os riscos representados por um dos animais mais letais do planeta. Apesar do tamanho diminuto, os mosquitos são responsáveis por mais de 700 mil mortes anuais no mundo, sendo os principais vetores de doenças graves como dengue, zika, chikungunya, febre amarela, malária e vírus do Nilo Ocidental.

Em 2025, os dados reforçam o alerta global: somente o Brasil já ultrapassou 1,5 milhão de casos prováveis de dengue no primeiro semestre, enquanto a Europa também vê crescimento inédito de infecções relacionadas ao mosquito.

A data foi criada em homenagem ao médico britânico Sir Ronald Ross, que em 1897 descobriu que a fêmea do mosquito Anopheles é a responsável pela transmissão da malária, marco que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Medicina. Desde então, o 20 de agosto se tornou um dia simbólico para reforçar a importância da prevenção e do controle desses vetores.



Situação no Brasil: alerta na região Norte



No Brasil, o avanço das arboviroses - doenças causadas por vírus transmitidos por artrópodes, como os mosquitos - tem gerado preocupação crescente. Dados do Ministério da Saúde apontam que, entre janeiro e junho de 2025, foram contabilizados 1,5 milhão de casos prováveis de dengue em todo o país. A região Norte registrou mais de 36 mil ocorrências, com destaque para o estado do Amazonas, que confirmou 3.528 casos, sendo Manaus responsável por 65% desse total.



Embora a malária tenha apresentado uma leve queda de 5,2% no mesmo período, a doença ainda representa risco elevado, especialmente nas áreas rurais e ribeirinhas da Amazônia Legal.



Europa também registra surtos inéditos



A realidade das doenças transmitidas por mosquitos já não se restringe às regiões tropicais. Em 2025, a Europa também viu uma escalada no número de casos. De acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC), cerca de 470 infecções por dengue, chikungunya e vírus do Nilo Ocidental foram confirmadas em países como Itália, França, Portugal e Grécia.



O vírus do Nilo Ocidental foi o mais prevalente, com 274 casos e 10 mortes só na Itália. A chikungunya também se destacou, com 111 casos registrados na França. Já a dengue foi identificada inclusive em Portugal, com dois casos importados na região da Madeira.



Especialistas apontam que as mudanças climáticas e o aumento das viagens internacionais estão ampliando o alcance dos mosquitos vetores, tornando verões mais quentes e úmidos em novos territórios - condições ideais para sua proliferação.



As doenças mais comuns transmitidas por mosquitos



1. Malária:



Transmitida pelo mosquito Anopheles, a malária é causada por parasitas do gênero Plasmodium. Em 2021, a doença causou mais de 600 mil mortes, sendo 80% das vítimas crianças com menos de 5 anos na África Subsaariana. Apesar de ser evitável e tratável, ela ainda impõe desafios significativos às regiões endêmicas.

2. Dengue:



Espalhada principalmente pelo Aedes aegypti, a dengue afeta até 400 milhões de pessoas por ano. A doença pode variar de leve a grave e, pode ser fatal. A vacinação, recentemente ampliada no Brasil, tem sido uma ferramenta fundamental no combate à epidemia.



3. Chikungunya:



Causada por um vírus transmitido também pelo Aedes, a chikungunya provoca febre alta e fortes dores articulares, que podem durar meses. Embora existam vacinas aprovadas na Europa, ainda não há tratamento específico.



4. Zika vírus:



Notoriamente associado à microcefalia em recém-nascidos, o vírus Zika preocupa especialmente grávidas. A doença é transmitida pelo Aedes aegypti e, como a dengue, não tem tratamento específico.



5. Febre amarela:



Transmitida por mosquitos dos gêneros Aedes e Haemagogus, a febre amarela pode causar icterícia, hemorragias e morte. A vacina é altamente eficaz e parte fundamental dos programas de imunização em áreas endêmicas.



6. Vírus do Nilo Ocidental:



Mais comum na Europa e nos Estados Unidos, o vírus é transmitido pelos mosquitos Culex. Embora 80% dos infectados não apresentem sintomas, a doença pode evoluir para formas graves, como meningite e encefalite, especialmente em idosos.

Fatores de risco e prevenção



Os mosquitos encontram ambientes ideais em áreas tropicais e subtropicais, onde há água parada e clima quente e úmido. Além disso, urbanização desordenada, mobilidade internacional e mudanças climáticas têm favorecido a propagação desses vetores.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As principais recomendações incluem:



Eliminar focos de água parada (vasos de plantas, pneus, garrafas, calhas);

Usar repelentes e roupas que cubram a pele;

Instalar telas em janelas e portas;

Aplicar inseticidas e larvicidas em áreas de risco;

Ampliar a vacinação, quando disponível (casos de febre amarela e dengue);

Investir em pesquisa e tecnologia, como mosquitos geneticamente modificados e redes com inseticida.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima