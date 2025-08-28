Assine
MAIS HABITANTES

População de Minas Gerais passa de 21 milhões de pessoas

De acordo como IBGE, o estado se mantém como o segundo mais populoso do país, atrás apenas de São Paulo

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
28/08/2025 12:10

Minas Gerais tem a segunda maior população do país, segundo o IBGE
Minas Gerais tem a segunda maior população do país, segundo o IBGE crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press

A população de Minas Gerais alcançou a marca de 21.393.441 habitantes em 2025, consolidando-se como o segundo estado mais populoso do país, atrás apenas de São Paulo, que soma 46.081.801 moradores. A estimativa foi divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Diário Oficial da União, com data de referência em 1º de julho de 2025.

 

Em relação ao último Censo, realizado em 2022, Minas Gerais tinha 20.538.718 habitantes, o que representa um crescimento de aproximadamente 854 mil pessoas, ou cerca de 4,2% nos últimos três anos.

A capital Belo Horizonte concentra a maior parte da população do estado e continua sendo o principal polo urbano e econômico da região.

Qual é a população no Brasil?

A população brasileira alcançou 213.421.037 pessoas em 1º de julho de 2025, segundo estimativa divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa crescimento de 0,39% em relação ao ano passado.

A pesquisa revela também o contingente populacional de todos os municípios do país, que agora somam 5.571, incluindo o Distrito Federal e o distrito de Fernando de Noronha. A novidade de 2025 foi a criação do município de Boa Esperança do Norte (MT), que tem 5.877 habitantes e se tornou o mais novo município do Brasil.

As 27 capitais estaduais concentraram 49,3 milhões de habitantes, equivalente a quase um quarto (23,1%) da população total do país. O crescimento populacional das capitais com mais de um milhão de habitantes ficou abaixo de 1%, com exceção de Manaus (AM), que cresceu 1,05% .

 

Leia Mais

A publicação da estimativa no Diário Oficial da União atende às exigências do Tribunal de Contas da União e serve como referência para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de orientar a transferência de recursos federais para estados e municípios.

Para chegar aos números, o IBGE utiliza dados do último Censo (2022) e aplica projeções anuais considerando taxas de nascimento e mortalidade. Os dados também são essenciais para indicadores econômicos e sociais, principalmente nos anos entre os censos.

Segundo o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE Marcio Minamiguchi, a população brasileira segue uma tendência de crescimento mais lento. O instituto projeta que o número de habitantes continuará crescendo até 2041, atingindo cerca de 220,4 milhões, e depois iniciará um declínio, chegando a 199,2 milhões em 2070.

População por estado em 2025

  • São Paulo — 46.081.801

  • Minas Gerais — 21.393.441

  • Rio de Janeiro — 17.223.547

  • Bahia — 14.870.907

  • Paraná — 11.890.517

  • Rio Grande do Sul — 11.233.263

  • Pernambuco — 9.562.007

  • Ceará — 9.268.836

  • Pará — 8.711.196

  • Santa Catarina — 8.187.029

  • Goiás — 7.423.629

  • Maranhão — 7.018.211

  • Amazonas — 4.321.616

  • Paraíba — 4.164.468

  • Espírito Santo — 4.126.854

  • Mato Grosso — 3.893.659

  • Rio Grande do Norte — 3.455.236

  • Piauí — 3.384.547

  • Alagoas — 3.220.848

  • Distrito Federal — 2.996.899

  • Mato Grosso do Sul — 2.924.631

  • Sergipe — 2.299.425

  • Rondônia — 1.751.950

  • Tocantins — 1.586.859

  • Acre — 884.372

  • Amapá — 806.517

  • Roraima — 738.772

Tópicos relacionados:

ibge minas-gerais pesquisa populacao

