População de Minas Gerais passa de 21 milhões de pessoas
De acordo como IBGE, o estado se mantém como o segundo mais populoso do país, atrás apenas de São Paulo
A população de Minas Gerais alcançou a marca de 21.393.441 habitantes em 2025, consolidando-se como o segundo estado mais populoso do país, atrás apenas de São Paulo, que soma 46.081.801 moradores. A estimativa foi divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Diário Oficial da União, com data de referência em 1º de julho de 2025.
Em relação ao último Censo, realizado em 2022, Minas Gerais tinha 20.538.718 habitantes, o que representa um crescimento de aproximadamente 854 mil pessoas, ou cerca de 4,2% nos últimos três anos.
A capital Belo Horizonte concentra a maior parte da população do estado e continua sendo o principal polo urbano e econômico da região.
Qual é a população no Brasil?
A população brasileira alcançou 213.421.037 pessoas em 1º de julho de 2025, segundo estimativa divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa crescimento de 0,39% em relação ao ano passado.
A pesquisa revela também o contingente populacional de todos os municípios do país, que agora somam 5.571, incluindo o Distrito Federal e o distrito de Fernando de Noronha. A novidade de 2025 foi a criação do município de Boa Esperança do Norte (MT), que tem 5.877 habitantes e se tornou o mais novo município do Brasil.
As 27 capitais estaduais concentraram 49,3 milhões de habitantes, equivalente a quase um quarto (23,1%) da população total do país. O crescimento populacional das capitais com mais de um milhão de habitantes ficou abaixo de 1%, com exceção de Manaus (AM), que cresceu 1,05% .
A publicação da estimativa no Diário Oficial da União atende às exigências do Tribunal de Contas da União e serve como referência para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de orientar a transferência de recursos federais para estados e municípios.
Para chegar aos números, o IBGE utiliza dados do último Censo (2022) e aplica projeções anuais considerando taxas de nascimento e mortalidade. Os dados também são essenciais para indicadores econômicos e sociais, principalmente nos anos entre os censos.
Segundo o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE Marcio Minamiguchi, a população brasileira segue uma tendência de crescimento mais lento. O instituto projeta que o número de habitantes continuará crescendo até 2041, atingindo cerca de 220,4 milhões, e depois iniciará um declínio, chegando a 199,2 milhões em 2070.
População por estado em 2025
São Paulo — 46.081.801
Minas Gerais — 21.393.441
Rio de Janeiro — 17.223.547
Bahia — 14.870.907
Paraná — 11.890.517
Rio Grande do Sul — 11.233.263
Pernambuco — 9.562.007
Ceará — 9.268.836
Pará — 8.711.196
Santa Catarina — 8.187.029
Goiás — 7.423.629
Maranhão — 7.018.211
Amazonas — 4.321.616
Paraíba — 4.164.468
Espírito Santo — 4.126.854
Mato Grosso — 3.893.659
Rio Grande do Norte — 3.455.236
Piauí — 3.384.547
Alagoas — 3.220.848
Distrito Federal — 2.996.899
Mato Grosso do Sul — 2.924.631
Sergipe — 2.299.425
Rondônia — 1.751.950
Tocantins — 1.586.859
Acre — 884.372
Amapá — 806.517
Roraima — 738.772