População de Minas Gerais passa de 21 milhões de pessoas

A população de Minas Gerais alcançou a marca de 21.393.441 habitantes em 2025, consolidando-se como o segundo estado mais populoso do país, atrás apenas de São Paulo, que soma 46.081.801 moradores. A estimativa foi divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Diário Oficial da União, com data de referência em 1º de julho de 2025.



Em relação ao último Censo, realizado em 2022, Minas Gerais tinha 20.538.718 habitantes, o que representa um crescimento de aproximadamente 854 mil pessoas, ou cerca de 4,2% nos últimos três anos.

A capital Belo Horizonte concentra a maior parte da população do estado e continua sendo o principal polo urbano e econômico da região.

Qual é a população no Brasil?

A população brasileira alcançou 213.421.037 pessoas em 1º de julho de 2025, segundo estimativa divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa crescimento de 0,39% em relação ao ano passado.

A pesquisa revela também o contingente populacional de todos os municípios do país, que agora somam 5.571, incluindo o Distrito Federal e o distrito de Fernando de Noronha. A novidade de 2025 foi a criação do município de Boa Esperança do Norte (MT), que tem 5.877 habitantes e se tornou o mais novo município do Brasil.

As 27 capitais estaduais concentraram 49,3 milhões de habitantes, equivalente a quase um quarto (23,1%) da população total do país. O crescimento populacional das capitais com mais de um milhão de habitantes ficou abaixo de 1%, com exceção de Manaus (AM), que cresceu 1,05% .

A publicação da estimativa no Diário Oficial da União atende às exigências do Tribunal de Contas da União e serve como referência para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de orientar a transferência de recursos federais para estados e municípios.

Para chegar aos números, o IBGE utiliza dados do último Censo (2022) e aplica projeções anuais considerando taxas de nascimento e mortalidade. Os dados também são essenciais para indicadores econômicos e sociais, principalmente nos anos entre os censos.

Segundo o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE Marcio Minamiguchi, a população brasileira segue uma tendência de crescimento mais lento. O instituto projeta que o número de habitantes continuará crescendo até 2041, atingindo cerca de 220,4 milhões, e depois iniciará um declínio, chegando a 199,2 milhões em 2070.

População por estado em 2025