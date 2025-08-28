Brasil chega a 213,4 milhões de habitantes em 2025, aponta IBGE
Número de brasileiros cresceu 0,39% em relação a 2024; Belo Horizonte (MG) perdeu habitantes
O Brasil alcançou 213,4 milhões de habitantes em 2025, segundo as Estimativas da População divulgadas nesta quinta-feira (28/8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número representa um crescimento de 0,39% em relação ao ano passado e tem como referência o dia 1º de julho de 2025.
Além de atualizar o contingente nacional, a pesquisa inclui o novo município de Boa Esperança do Norte (MT), criado neste ano, que tem 5.877 moradores. Com ele, o país passa a ter 5.571 municípios, incluindo o Distrito Federal e o distrito de Fernando de Noronha (PE).
Os dados são essenciais para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), além de servirem de base para diversos indicadores econômicos e sociodemográficos no intervalo entre os censos.
Capitais concentram quase um quarto da população
As 27 capitais estaduais reúnem 49,3 milhões de pessoas, o equivalente a 23,1% da população total. Dessas, 15 têm mais de 1 milhão de habitantes, concentrando 42,8 milhões de pessoas (20,1% do total). Apenas Guarulhos e Campinas, ambas no estado de São Paulo, figuram entre os grandes municípios fora da lista de capitais.
Apesar do peso populacional, o crescimento das capitais com mais de um milhão de moradores ficou abaixo de 1%, com exceção de Manaus (AM), que registrou alta de 1,05%. Boa Vista (RR) teve o maior crescimento proporcional entre as capitais, com avanço de 3,26%, impulsionado pela migração de venezuelanos. Outras altas expressivas foram observadas em Florianópolis (SC), com 1,93%, Palmas (TO), com 1,51%, e Cuiabá (MT), com 1,31%.
Por outro lado, cinco capitais apresentaram queda populacional: Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Porto Alegre (RS) e Natal (RN). A capital mineira registrou recuo de 0,02%, com população estimada em 2.415.872 habitantes. Apesar da redução, a região metropolitana de Belo Horizonte continua como a terceira mais populosa do país, com 6 milhões de habitantes.
Minas Gerais também abriga cidade menos populosa do Brasil
Entre os municípios menos populosos, o destaque é Serra da Saudade (MG), que segue como o menor do país, com apenas 856 moradores. O estado também aparece com outros pequenos municípios, como Cedro do Abaeté, com 1.084 habitantes, São Sebastião do Rio Preto (1.229) e Grupiara (1.428).
Na faixa acima, Contagem e Uberlândia figuram entre os municípios mais populosos fora das capitais, com 651.718 e 761.835 habitantes, respectivamente, e fazem parte do grupo das cidades com mais de 500 mil habitantes no Brasil.
Desaceleração no ritmo de crescimento
Segundo Marcio Minamiguchi, gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, os dados confirmam uma tendência já indicada pelo Censo 2022. “Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era esperado pelas projeções de população”, explica.
A pesquisa também revelou desigualdades regionais: o Centro-Oeste tem a maior proporção (26,5%) de municípios com crescimento acima de 1%, enquanto Sul e Nordeste lideram na redução populacional, com 41,6% e 39,2%, respectivamente.
Quais as 15 cidades mais populosas do Brasil?
- São Paulo (SP) - 11.904.961
- Rio de Janeiro (RJ) - 6.730.729
- Brasília (DF) - 2.996.899
- Fortaleza (CE) - 2.578.483
- Salvador (BA) - 2.564.204
- Belo Horizonte (MG) - 2.415.872
- Manaus (AM) - 2.303.732
- Curitiba (PR) - 1.830.795
- Recife (PE) - 1.588.376
- Goiânia (GO)- 1.503.256
- Belém (PA) - 1.397.315
- Porto Alegre (RS) - 1.388.794
- Guarulhos (SP) - 1.349.100
- Campinas (SP) - 1.187.974
- São Luís (MA) - 1.089.215
Quais as 10 cidades menos populosas do Brasil?
- Serra da Saudade (MG) - 856
- Anhanguera (GO) - 913
- Borá (SP) - 932
- Araguainha (MT) - 997
- Nova Castilho (SP) - 1.072
- Cedro do Abaeté (MG) - 1.084
- André da Rocha (RS)- 1.156
- União da Serra (RS)- 1.183
- Oliveira de Fátima (TO) - 1.220
- São Sebastião do Rio Preto (MG) -1.229