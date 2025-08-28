Assine
overlay
Início Gerais
FISCALIZAÇÃO

Escola particular é interditada por colocar segurança de crianças em risco

Vigilância Sanitária e Secretaria de Educação de Uberaba constataram riscos por irregularidades estruturais, higiênico-sanitárias e administrativas

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
28/08/2025 10:19 - atualizado em 28/08/2025 10:21

compartilhe

Siga no
x
Cadeiras quebradas foram encontradas durante fiscalização na escola
Cadeiras quebradas foram encontradas durante fiscalização na escola crédito: Divulgação/MPMG

Uma escola particular de Uberaba (MG), na Região do Triângulo, foi interditada após uma fiscalização da Vigilância Sanitária e Secretaria de Educação municipal. De acordo com os órgãos, problemas como fiação elétrica exposta e cadeiras danificadas colocam os estudantes e, "risco iminente".

A escola passou por vistoria na última sexta-feira (22/8) e a interdição foi publicada nessa quinta (27). Segundo o Procon, órgão do Ministério Público de Minas Gerais (PMMG), a medida foi adotada para garantir a proteção da saúde e da segurança de crianças e adolescentes.

Leia Mais

A fiscalização foi realizada depois de uma denúncia anônima, que também apontou problemas relacionados a possíveis falhas pedagógicas e tratamento inadequado dos alunos. As condutas denunciadas seguem em análise.

De acordo com o promotor de Justiça Diego Martins Aguillar, que atua na Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Uberaba, a fiscalização registrou fiação elétrica exposta e com emendas em salas de aula, estruturas danificadas, cadeiras infantis quebradas, entre outros problemas.

Fiscalização também encontrou riscos estruturais que colocam em risco a segurança de alunos
Fiscalização também encontrou riscos estruturais que colocam em risco a segurança de alunos Divulgação/MPMG

As atividades da escola foram suspensas e os gestores poderão responder nas esferas cível e administrativa. A medida não possui prazo fixo e a instituição deve adotar as providências necessárias e submetê-las para avaliação dos órgãos fiscalizadores, segundo Aguillar. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A escola enviou um aviso aos pais que dizia que a suspensão das atividades seria feita para “treinamento de vigilância sanitária”. Porém, conforme o MPMG, a informação não procede. “A paralisação foi resultado direto da fiscalização e da interdição formalmente decretada em razão dos riscos identificados”, informou. 

Tópicos relacionados:

escola interdicao minas-gerais vigilancia-sanitaria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay