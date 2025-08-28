Escola particular é interditada por colocar segurança de crianças em risco

Uma escola particular de Uberaba (MG), na Região do Triângulo, foi interditada após uma fiscalização da Vigilância Sanitária e Secretaria de Educação municipal. De acordo com os órgãos, problemas como fiação elétrica exposta e cadeiras danificadas colocam os estudantes e, "risco iminente".

A escola passou por vistoria na última sexta-feira (22/8) e a interdição foi publicada nessa quinta (27). Segundo o Procon, órgão do Ministério Público de Minas Gerais (PMMG), a medida foi adotada para garantir a proteção da saúde e da segurança de crianças e adolescentes.

A fiscalização foi realizada depois de uma denúncia anônima, que também apontou problemas relacionados a possíveis falhas pedagógicas e tratamento inadequado dos alunos. As condutas denunciadas seguem em análise.

De acordo com o promotor de Justiça Diego Martins Aguillar, que atua na Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Uberaba, a fiscalização registrou fiação elétrica exposta e com emendas em salas de aula, estruturas danificadas, cadeiras infantis quebradas, entre outros problemas.

Fiscalização também encontrou riscos estruturais que colocam em risco a segurança de alunos Divulgação/MPMG

As atividades da escola foram suspensas e os gestores poderão responder nas esferas cível e administrativa. A medida não possui prazo fixo e a instituição deve adotar as providências necessárias e submetê-las para avaliação dos órgãos fiscalizadores, segundo Aguillar.

A escola enviou um aviso aos pais que dizia que a suspensão das atividades seria feita para “treinamento de vigilância sanitária”. Porém, conforme o MPMG, a informação não procede. “A paralisação foi resultado direto da fiscalização e da interdição formalmente decretada em razão dos riscos identificados”, informou.