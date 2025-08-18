MG: escola infantil é interditada pela Polícia Civil após denúncia

Uma escola infantil foi interditada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em João Monlevade, na Região Central do estado. Os agentes, que empreenderam uma operação no local após a denúncia de um possível caso de violência sexual, encontraram condições precárias de higiene, alimentos vencidos e estrutura física inadequada, sem manutenção ou cuidados básicos.

Quando os policiais chegaram, mais de 20 crianças, com idades entre 5 meses e 11 anos, estavam no local sob responsabilidade de duas mulheres e uma adolescente de 15 anos, todas sem formação técnica ou autorização para exercer a função. A operação foi realizada na última quinta-feira (14/8), mas os detalhes só foram divulgados nesta segunda (18/8).

De acordo com a PCMG, as crianças estavam expostas a "grave risco à saúde e à segurança". Ainda segundo com informações da corporação, algumas delas, apesar das más condições do ambiente, ainda pernoitavam na escola.



Medidas

Levantamentos feitos pela PCMG apuraram que a escola não possuía autorização da Secretaria de Educação de João Monlevade para funcionar. Diante de todos os indícios, a Vigilância Sanitária foi acionada e procedeu à interdição imediata do espaço.



O Conselho Tutelar acompanhou toda a operação e encaminhou as crianças às respectivas famílias. A PCMG abriu uma investigação contra a escola: os responsáveis poderão responder por crimes como exercício irregular de atividade e maus-tratos.