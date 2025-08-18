Assine
MG: escola infantil é interditada pela Polícia Civil após denúncia

Agentes encontraram condições precárias de higiene, alimentos vencidos e estrutura física inadequada no local em unidade escolar de João Monlevade

18/08/2025 22:05

Policiais Civis encontraram mais de 20 crianças, com idades entre 5 meses e 11 anos, em escola infantil interditada em João Monlevade, Região Central de Minas Gerais
Policiais encontraram mais de 20 crianças no local, com idades entre 5 meses e 11 anos crédito: PCMG/Divulgação

Uma escola infantil foi interditada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em João Monlevade, na Região Central do estado. Os agentes, que empreenderam uma operação no local após a denúncia de um possível caso de violência sexual, encontraram condições precárias de higiene, alimentos vencidos e estrutura física inadequada, sem manutenção ou cuidados básicos.

Quando os policiais chegaram, mais de 20 crianças, com idades entre 5 meses e 11 anos, estavam no local sob responsabilidade de duas mulheres e uma adolescente de 15 anos, todas sem formação técnica ou autorização para exercer a função. A operação foi realizada na última quinta-feira (14/8), mas os detalhes só foram divulgados nesta segunda (18/8).

De acordo com a PCMG, as crianças estavam expostas a "grave risco à saúde e à segurança". Ainda segundo com informações da corporação, algumas delas, apesar das más condições do ambiente, ainda pernoitavam na escola. 

Levantamentos feitos pela PCMG apuraram que a escola não possuía autorização da Secretaria de Educação de João Monlevade para funcionar. Diante de todos os indícios, a Vigilância Sanitária foi acionada e procedeu à interdição imediata do espaço. 

O Conselho Tutelar acompanhou toda a operação e encaminhou as crianças às respectivas famílias. A PCMG abriu uma investigação contra a escola: os responsáveis poderão responder por crimes como exercício irregular de atividade e maus-tratos. 

