Homem que transportava drogas e munições como pagamento de dívida é preso

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem foi preso por tráfico de drogas ao ser abordado por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262, em Rio Casca, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais. O flagrante aconteceu na madrugada deste domingo (31/8) depois que os policiais receberam informações repassadas pela Central de Comando e Controle da corporação.

O motorista dirigia um carro modelo Fiat Idea Adventure, da cor preta, quando foi abordado. No interior do veículo, com apoio de uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os policiais identificaram um compartimento secreto no interior do painel.

No espaço foram encontrados cerca de 500 gramas de cocaína, 900 gramas de maconha, dois quilos de Skunk - um tipo de maconha-, e um quilo de crack. Além disso, também foram localizadas 50 munições de calibre .22, 20 munições de calibre .38, dez munições de calibre .32 e 20 munições de calibre .380.

Aos policiais, o motorista afirmou que foi contactado, via aplicativo de mensagem, para realizar o transporte das drogas e munições da cidade de Sarzedo até Rio Casca. O transporte seria uma forma dele pagar uma dívida que tinha com a pessoa.

Os materiais apreendidos e o homem foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Ponte Nova. O veículo usado no crime também foi recolhido e levado para o pátio de apreensões da PRF.

O que foi apreendido na operação?