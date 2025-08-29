Assine
overlay
Início Gerais
HOMICÍDIO

Homem em tratamento psiquiátrico é morto com 20 tiros na Grande BH

Vítima tinha surtos que o levavam a ameaçar moradores da região do bairro Parque Jardim Teresópolis, em Betim, de morte

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
29/08/2025 06:48

compartilhe

Siga no
x
Segundo a PM, o corpo da vítima foi encontrado com pelo menos 20 tiros
Segundo a PM, o corpo da vítima foi encontrado com pelo menos 20 tiros crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem de 54 anos com histórico psiquiátrico foi morto com 20 tiros no bairro Parque Jardim Teresópolis, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa quinta-feira (28/8). Quatro homens são suspeitos do crime.

A Polícia Militar encontrou a vítima caída na Rua Tiradentes com vários ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte. Segundo a perícia, o homem foi atingido pelo menos 20 vezes nas regiões da cabeça, tórax, peito, braços e pernas. 

Leia Mais

Um irmão da vítima compareceu à cena do crime e se apresentou aos militares. Conforme o boletim de ocorrência, contou que o irmão fazia tratamento psiquiátrico no Centro de Referência em Saúde Mental (Cersam) devido a surtos que o levavam a ficar alterado e ameaçar moradores da região de morte.

Para além disso, não soube apontar onde o irmão morava atualmente ou pessoas que possam ter cometido o crime.

No local, foram recolhidos dois cartuchos e dois projéteis de calibre nove milímetros. No entanto, a perícia acredita que outras balas de calibre menor também tenham sido usadas no homicídio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Enquanto a ocorrência era registrada, militares do Gepar receberam informação de que a morte seria responsabilidade de quatro jovens maiores de idade. Eles ainda não foram localizados. O caso segue investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Betim.

Tópicos relacionados:

assassinato betim grande-bh homicidio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay