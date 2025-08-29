Homem em tratamento psiquiátrico é morto com 20 tiros na Grande BH

Um homem de 54 anos com histórico psiquiátrico foi morto com 20 tiros no bairro Parque Jardim Teresópolis, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa quinta-feira (28/8). Quatro homens são suspeitos do crime.

A Polícia Militar encontrou a vítima caída na Rua Tiradentes com vários ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte. Segundo a perícia, o homem foi atingido pelo menos 20 vezes nas regiões da cabeça, tórax, peito, braços e pernas.

Um irmão da vítima compareceu à cena do crime e se apresentou aos militares. Conforme o boletim de ocorrência, contou que o irmão fazia tratamento psiquiátrico no Centro de Referência em Saúde Mental (Cersam) devido a surtos que o levavam a ficar alterado e ameaçar moradores da região de morte.

Para além disso, não soube apontar onde o irmão morava atualmente ou pessoas que possam ter cometido o crime.

No local, foram recolhidos dois cartuchos e dois projéteis de calibre nove milímetros. No entanto, a perícia acredita que outras balas de calibre menor também tenham sido usadas no homicídio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Enquanto a ocorrência era registrada, militares do Gepar receberam informação de que a morte seria responsabilidade de quatro jovens maiores de idade. Eles ainda não foram localizados. O caso segue investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Betim.