Suspeitos de matarem homem a tiros em BH são presos

A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu em Santa Luzia (MG) suspeitos de matarem a tiros um homem, de identidade ainda não divulgada, que dirigia um Corsa no Conjunto Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte (MG), na tarde desse domingo (31/8).

Informações preliminares da corporação indicam que a vítima dirigia um Corsa roxo, com placa de Belo Horizonte, quando foi baleado, por volta das 16h18, na esquina das ruas Ramiro Siqueira e Alexandrino Mendonça.

Os autores estariam em um Uno verde, com placa da cidade de Pouso Alegre (MG), no Sul do estado. A perícia e o rabecão foram acionados para atuação na cena.

As prisões dos suspeitos foram feitas em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ainda não há informações sobre a motivação para o crime.

A ocorrência está em andamento.

Matéria em atualização