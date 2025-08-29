Assine
DUPLO HOMICÍDIO

Dois homens morrem em ataque a tiros contra três em Belo Horizonte

O sobrevivente não reconheceu os atiradores. O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (28/8) no bairro Nova Esperança, no Noroeste de BH

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
29/08/2025 06:16 - atualizado em 29/08/2025 08:07

Vítimas foram perseguidas na rua durante o ataque
Vítimas foram perseguidas na rua durante o ataque crédito: Reprodução

A Polícia Civil investiga um ataque a tiros que matou dois homens, de 18 e 34 anos, e deixou ferido um terceiro, de 34, no bairro Nova Esperança, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG), na noite dessa quinta-feira (28/8).

Os três conversavam na Rua Serra Negra quando viraram alvo de pelo menos dois atiradores. Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas que preferiram não se identificar relataram ter visto suspeitos em um carro Sedan branco, que fugiram em direção à Avenida América Vespúcio. 

Câmeras de segurança registraram o ataque. As imagens mostram a vítima sobrevivente em um Sena branco conversando com os outros dois quando um homem desembarca de um Sedan e começa a disparar. Nas imagens, ele persegue o homem de 34 anos pela rua e, depois de alguns disparos, retorna ao carro.

Momentos depois, é possível ver um segundo atirador, que desce a rua correndo e atira contra o jovem de 18 anos. O primeiro suspeito também atira contra ele.

A vítima fatal de 34 anos foi atingida na cabeça e na linha direita do maxilar, enquanto o jovem foi atingido oito vezes na cabeça, ombro esquerdo e tórax. O sobrevivente foi atingido na nádega direita e foi socorrido ao Hospital Odilon Behrens, onde segue em observação.

Apesar de ser visto nas imagens conversando com as vítimas, o sobrevivente disse não conhecê-las. Ele também afirmou que não conhece os atiradores. 

A motivação para o ataque ainda não foi determinada. 

As gravações serão usadas nas investigações para identificação dos suspeitos. Até o momento, ninguém foi identificado. O caso segue sob investigação da 6ª Delegacia de Homicídios Noroeste.

overflay