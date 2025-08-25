Mulher mata marido a facadas após ser agredida em Minas

Um homem de 29 anos foi morto a facadas pela companheira, na madrugada deste domingo (24/8), no Bairro Cidade Nova, em Campos Gerais (MG), no Sul de Minas. A mulher, também de 29 anos, afirmou que agiu em legítima defesa após ser agredida pelo marido.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a própria mulher acionou os policiais e informou sobre a morte do companheiro. Ela foi encontrada sentada em frente à residência, chorando e segurando a faca usada no crime, acompanhada do filho mais novo.

Segundo o relato da mulher, a discussão começou por mensagens de celular. O marido havia saído para visitar o irmão e, ao ser solicitado para voltar, retornou durante a madrugada. Ainda segundo ela, ele arrombou a porta da cozinha, quebrou a pia e o fogão, pediu R$ 170 emprestados e saiu novamente, retornando cerca de 15 minutos depois.

De acordo com a mulher, ao retornar, o homem a ameaçou de morte e a agrediu com dois tapas no rosto. Ela então pegou a faca e o atingiu no ombro. A vítima caiu e, conforme a mulher, já não apresentava sinais vitais.

O casal vivia junto há 12 anos, com uma separação em setembro do ano passado, e retomou o relacionamento três meses depois. Eles tinham dois filhos, de sete e quatro anos.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher vestígios que ajudem nas investigações, e o corpo da vítima foi encaminhado para exames. Ainda de acordo com a PM, o homem tinha passagens pela polícia.

A mulher foi conduzida à 2ª Central Estadual do Plantão Digital, onde foi ouvida e liberada. As investigações seguem em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do caso.