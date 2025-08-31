Assine
VIOLÊNCIA

Homem cobra dívida e leva facada no pescoço em BH

Ocorrência foi registrada no Bairro Jardim Guanabara, na Região Norte da capital. Vítima foi encontrada consciente com a faca ainda cravada no pescoço

31/08/2025 19:22 - atualizado em 31/08/2025 19:23

Imagem ilustrativa de facada
Vítima foi atingida com facada depois de cobrar homem para quem emprestou dinheiro crédito: Pixabay

Um homem foi hospitalizado depois de levar uma facada no pescoço, na manhã deste domingo (31/8), em Belo Horizonte. Ele foi encontrado caído com a arma do crime ainda cravada na ferida. A ocorrência foi registrada no Bairro Jardim Guanabara, na Região Norte da capital.

Conforme o registro policial, a mulher da vítima relatou que ele fez um empréstimo a um homem conhecido como “Galinha”. Ao cobrar o valor, o suspeito teria ficado inconformado e, por isso, tentou matá-lo.

Antes de ser socorrida, a vítima confirmou a identidade do autor aos policiais. No entanto, não informou o que teria motivado a agressão.

O homem foi socorrido e levado ao Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de BH, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o fechamento da ocorrência, o suspeito de desferir a facada ainda não havia sido preso.

