HOMICÍDIO

Polícia esclarece homicídio na Zona da Mata

Quatro pessoas, três homens e uma mulher, teriam matado e ocultadoo corpo numa mata

ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
29/08/2025 16:45

Suspeitos foram encaminhados para o sistema prisional depois de prestarem depoimento
Suspeitos foram encaminhados para o sistema prisional depois de prestarem depoimento

Três homens e uma mulher, suspeitos de assassinar, um homem, de 25 anos, foram presos pela Polícia Civil, em Muriaé (MG), Zona da Mata. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (27/8) e as prisões, no dia seguinte. O corpo da vítima tinha sido escondido e foi encontrado numa área de mata.

Segundo investigadores que participaram da apuração, as investigações tiveram início logo após a queixa de desaparecimento se iniciaram logo após a queixa de desaparecimento da vítima.

Dos quatro suspeitos, dois homens e uma mulher, foram presos em Muriaé (MG), Zona da Mata, e o quarto investigado, na cidade de Ervália, a 55 quilômetros de distância do local do crime.

Segundo os policiais, havia um mandado de  prisão preventiva por um homicídio ocorrido em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, contra o homem preso em Ervália.

A motivação para o crime, segundo os investigadores, seria o tráfico de drogas nos bairros Joanópolis e São Joaquim, ambos em Muriaé. 

“A ação demonstra o empenho da Polícia Civil em dar uma resposta rápida à sociedade, sobretudo em casos de crimes graves que afetam diretamente a sensação de segurança da população", destaca o delegado Glaydson de Souza Ferreira. Os suspeitos já foram encaminhados ao sistema prisional.

