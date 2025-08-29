Polícia esclarece homicídio na Zona da Mata
Quatro pessoas, três homens e uma mulher, teriam matado e ocultadoo corpo numa mata
Três homens e uma mulher, suspeitos de assassinar, um homem, de 25 anos, foram presos pela Polícia Civil, em Muriaé (MG), Zona da Mata. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (27/8) e as prisões, no dia seguinte. O corpo da vítima tinha sido escondido e foi encontrado numa área de mata.
Segundo investigadores que participaram da apuração, as investigações tiveram início logo após a queixa de desaparecimento se iniciaram logo após a queixa de desaparecimento da vítima.
Dos quatro suspeitos, dois homens e uma mulher, foram presos em Muriaé (MG), Zona da Mata, e o quarto investigado, na cidade de Ervália, a 55 quilômetros de distância do local do crime.
Segundo os policiais, havia um mandado de prisão preventiva por um homicídio ocorrido em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, contra o homem preso em Ervália.
A motivação para o crime, segundo os investigadores, seria o tráfico de drogas nos bairros Joanópolis e São Joaquim, ambos em Muriaé.
“A ação demonstra o empenho da Polícia Civil em dar uma resposta rápida à sociedade, sobretudo em casos de crimes graves que afetam diretamente a sensação de segurança da população", destaca o delegado Glaydson de Souza Ferreira. Os suspeitos já foram encaminhados ao sistema prisional.