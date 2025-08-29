Terapeuta é presa por maus-tratos após idoso morrer em UPA

Uma terapeuta de 31 anos foi presa em flagrante por falsidade ideológica e maus-tratos contra um idoso, de 74, que deu entrada em uma UPA com sinais de desidratação e desnutrição. Ela mentiu ao dizer ser sobrinha dele, afirmou que não conseguia alimentá-lo e o levou para o médico depois que ele expeliu sangue pela boca. As apurações apontam que ele foi internado em uma clínica que negligenciava pacientes, dopados com remédios tarja preta e de uso veterinário, agora investigada pela Polícia Civil.

O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (28/8) em Montes Claros (MG), no Norte do estado. A Polícia Militar foi acionada pela equipe médica depois que um paciente deu entrada com indícios de negligência médica, com uma acompanhante que dava informações contraditórias.

Segundo o boletim de ocorrência, duas médicas disseram que o idoso deu entrada na UPA em estado que demandava internação imediata na sala vermelha, para estabilização. Mas, depois de oito horas de observação, ele não apresentou melhora.

Às médicas, uma acompanhante afirmou que era sobrinha do paciente e que cuidava dele em casa há cerca de um ano, uma vez que ele rejeitou uma internação em clínica de reabilitação. Porém, ela entrou em contradição ao dizer há quanto tempo cuidava dele e o tempo de estadia na clínica. As médicas entraram em contato com a clinica, que negou que o paciente tenha sido acolhido lá, e com o filho dele, que também forneceu informações controversas.

Conforme os registros, as médicas constataram que o estado de saúde do idoso era compatível com negligência ocorrida período superior a dois ou três dias. Segundo elas, o estado do paciente era gravíssimo e as chances de morrer eram altas.

Sobrinha ou terapeuta?

No local, a acompanhante foi novamente alvo de questionamentos, desta vez pela equipe policial. Primeiramente, ela disse que era sobrinha do idoso, que teria sido encaminhado pela prefeitura de uma cidade da Bahia e pela família a uma clínica de reabilitação para dependentes químicos e alcoólicos na cidade. Mas o idoso não aceitou e ele foi enviado para a casa dela, em Monte Alegre (MG), para que ela pudesse cuidar dele.

A mulher foi informada que os policiais iriam averiguar a casa dela e, com isso, mudou a versão. Disse ter sido contratada pela família para cuidar do idoso depois que ele saiu da suposta clínica. Ela chegou a mostrar conversas com um homem responsável por clínicas na região, que continham informações sobre o estado de saúde do idoso. Dentre elas, havia uma mensagem que dizia "Eu não vou te dedurar", da terapeuta para o responsável.

Pacientes eram sedados com medicação veterinária

Os militares seguiram para suposta clínica que teria sido rejeitada pelo idoso para internação, na comunidade dos Campos Elíseos, na zona rural. Um responsável informou que a clínica não admite pessoas idosas e que a vítima nunca esteve no local.

Mesmo sem documentos de internação, porém, foi encontrado um registro de entrada. Um interno contou que se lembra do idoso lá durante uma semana, e que ele teria sido mandado para outra clínica da rede.

Pacientes afirmaram ser maltratados na clínica, ficarem sem alimentação e condições adequadas, recebendo tratamento com sedação por medicamentos tarja-preta e veterinários. Os medicamentos foram encontrados pelos policiais e o funcionário responsável não encontrou receitas indicando o uso.

Ainda conforme a documentação policial, o banheiro tinha uma fossa aberta, a água fornecida aos internos é de um poço artesiano, sem tratamento. A clínica também não tem extintores de incêndio.

Durante a visita policial ao estabelecimento, pacientes pediram aos policiais que pudessem deixar a clínica e, pelo fato de nenhum deles estar lá por determinação judicial, foram orientados a sair da clínica assim que o dia amanhecesse. Outros internos se recusaram a falar com a polícia, dizendo que seriam punidos assim que ela fosse embora.

Mentira por coação

O paciente morreu na UPA. Novamente questionada, a acompanhante disse que foi contratada pela clínica em 9 de agosto e, desde então, tem cuidado pessoalmente do idoso lá. Segundo ela, desde o início, o idoso estava debilitado, sempre acamado e precisando de apoio para andar e comer. Ela nunca viu médico ou enfermeiro na clínica.

Segundo a mulher, o idoso apresentou piora cerca de três dias antes. Ele não conseguia mais falar e precisava ser alimentado por seringa. Ela pediu que o responsável pela clínica, com o qual conversava por mensagens, providenciasse atendimento médico na quarta-feira (27), mas o pedido foi concedido apenas no dia seguinte, quando o idoso expeliu sangue pela boca.

Aos militares, a terapeuta admitiu que mentiu quando disse ser sobrinha por coação do dono das clínicas. Também afirmou que mentiu sobre o local onde o idoso estava internado a pedido de um psicólogo, que disse que a unidade dos Campos Elíseos era a única com alvará vigente. Com isso, o dono das clínicas fugiria e conseguiria remanejar pacientes idosos.

A mulher também não soube informar em que clínica onde o idoso esteve pela última vez, dizendo que não saberia descrever a região por ser de outra cidade.

Os militares tentaram contato com o dono das clínicas, um homem de 29 anos, mas ele se recusou a informar onde estava. Até o momento, não foi encontrado. Ele também foi procurado pela reportagem para esclarecimento e o espaço segue aberto.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e a terapeuta, presa por falsidade ideológica e crime de maus-tratos contra idoso que possam evoluir para morte. Ela foi encaminhada à delegacia e entregou o celular, afirmando que forneceria todas as informações necessárias para ajudar no caso.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que investiga a clínica. Também foi dito que a mulher foi conduzida ao sistema prisional, autuada por expor a perigo a integridade e saúde de um idoso. A pena para o crime é de 1 a quatro anos e multa. No mesmo artigo, é imposto que, caso a exposição resulte em lesão corporal grave, a pena é elevada para reclusão de 2 a 5 anos e multa. E em caso de morte, 4 a 12 anos e multa.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Publica (Sejusp), a terapeuta se encontra sob custódia no Presídio Alvorada, em Montes Claros, desde a manhã desta sexta-feira (29).

A Prefeitura de Montes Claros foi consultada para esclarecimentos sobre o alvará de funcionamento da clínica. Esta reportagem será atualizada assim que houver uma resposta.