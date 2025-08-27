Jovem é preso momentos depois de tentar matar idoso com pauladas e facada

Um jovem de 19 anos foi preso depois de confessar ter tentado matar a socos, chutes, pauladas e com uma facada um idoso de 68 anos em Timóteo (MG), na Zona da Mata, nessa terça-feira (26/8). A vítima já havia sido ameaçada de morte por outra pessoa e é suspeita de cometer um crime de cunho sexual na cidade.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que um idoso estava sendo brutalmente agredido e que poderia morrer, em uma rua do bairro Grota dos Vieiras. O idoso foi encontrado pelos policiais caído ao chão, em uma poça de sangue, com um corte profundo no pescoço, um hematoma no olho esquerdo e escoriações pelo corpo.

Ele estava consciente e contou à PM que saía de casa quando foi surpreendido pelo autor. Conforme o boletim de ocorrência (B.O.), o idoso relatou que foi puxado pelo braço e jogado no chão por um jovem que saíra de um barracão abandonado. Caído, foi agredido e levou uma facada no pescoço. Na sequência, o agressor fugiu.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Maternidade de Timóteo, onde recebeu atendimento e está fora de perigo.

Os militares encontraram o autor andando na Avenida Belo Horizonte, no bairro Cachoeira do Vale. Ele confessou o crime e disse que estava a caminho de um esconderijo no povoado Córrego do Mandú.

De acordo com o documento policial, o jovem contou que saiu de casa pela manhã com uma faca, escondeu-se em um barracão abandonado e ficou esperando a vítima passar.

Segundo o autor confesso, ele questionou o idoso sobre a autoria de um crime de cunho sexual e, ao ouvir do idoso que não era o criminoso, arrastou a vítima e começou as agressões. Ele só parou quando acreditou que o idoso já estava morto, uma vez que percebeu que ele já não se mexia mais e sangrava muito.

O B.O. informa que o idoso é apontado como suspeito em uma ocorrência de cunho sexual registrada no domingo (24). Naquele dia, ele foi ameaçado de morte por outro homem pelo crime, mas o homicídio não ocorreu porque o idoso não saiu de casa.

O jovem foi preso por tentativa de homicídio e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.