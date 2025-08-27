Amor até o fim: casal de idosos morre com duas horas de diferença em Minas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
“O amor verdadeiro é eterno, não morre, não acaba com o desencarne”. É assim que acaba o filme “Ghost - do outro lado da vida”, de Jerry Zucker, lançado em 1990. A frase também pode representar a história de um casal real. Sebastião Francisco de Abreu, 72 anos, e Almezinda Maria da Fonseca de Abreu, 70, casados há 43 anos, morreram com menos de duas horas de diferença, em São João Del-Rei, na Região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais.
Sebastião enfrentava problemas de saúde há mais de um ano. Em 2024, passou por uma cirurgia após fraturar a cabeça do fêmur, e a recuperação foi longa. Nos últimos 40 dias, ele esteve internado por conta de uma infecção urinária e, depois, uma pneumonia agravada por insuficiência cardíaca.
Durante todo esse tempo, Almezinda não saiu do lado dele. “Ela ficou com ele todos esses dias no hospital. A gente tentava trocar, mas ela não aceitava. Ele também não queria que fosse outra pessoa. Ele dizia que ela era a médica dele”, relatou o filho.
A despedida começou no hospital
Na manhã da última quarta-feira (20/8), Sebastião piorou. “Minha mãe me mandou um áudio chorando, pedindo para eu descer para o hospital porque ele não estava bem. Quando cheguei, ela já estava mal também. Sabia o que estava por vir”, destacou.
Com esforço, a família conseguiu convencê-la a descansar na casa de uma tia. “Ela já saiu dizendo que não ia aguentar ficar sem ele. Disse com todas as letras que ia encontrá-lo”, relatou.
Às 23h, Sebastião faleceu na Santa Casa de São João del-Rei. Pouco depois, a família recebeu a notícia: Almezinda estava na UPA após sofrer um ataque cardiogênico fulminante, como se tivesse o coração partido. Ela não sabia da morte do marido e nunca teve histórico de problemas de saúde.
O Ceará voltou a chamar atenção quando o assunto é o amor verdadeiro. Repercutiu na Internet o casamento de Maria do Socorro, de 78 anos, e Antônio Pereira, de 77. Reprodução Arquivo Pessoal
Eles se conheceram no Lar Torres de Melo, em Fortaleza, e a idade não foi obstáculo para a união. O lar tem 200 idosos. Ela chegou em 2021. Ele dois anos depois. E um dia ela tomou coragem para pedir um abraço. Era tudo que ele queria. Reprodução Arquivo Pessoal
Curiosamente também vive no Ceará o casal mais longevo do mundo. A instituição americana LongeviQuest entregou um diploma a Manoel Angelim Dino, de 105 anos, e Maria de Sousa Dino, de 102, que estao casados ha 84 anos! Divulgação LongeviQuest
Eles vivem em Boa Viagem, tambem estao no Livro Guinness dos Recordes, e dizem que o segredo é "cultivar o amor e evitar vícios". No dia 20 de novembro de 2025 eles vão completar Bodas de Carvalho - uma referência à árvore que simboliza solidez e resistência. Divulgação LongeviQuest
Dona Maria acrescenta mais um ingrediente absolutamente necessário quando se trata de manter o matrimônio: "O amor precisa ser cuidado diariamente", diz. Divulgação LongeviQuest
A história do casal começou em 1938 quando ele tinha 20 anos e conheceu Maria, de 17, na cidade cearense de Almeida, onde ela foi buscar rapaduras. Divulgação LongeviQuest
Eles se casaram um ano depois e trabalharam no sertão, cultivando tabaco para sustentar 13 filhos. Nove ainda estão vivos. Divulgação LongeviQuest
A família é bem grande: além dos filhos, eles têm 55 netos, 60 bisnetos e 14 tataranetos. Na foto, um dos netos, que aparece no vídeo de divulgação da LongeviQuest. Divulgação LongeviQuest
Para Manoel Dino, todas as dificuldades foram enfrentadas com uma união permanente que é motivo de orgulho: "A vida era dura, mas valeu a pena. Uma vida de parceria está ligada à ausência de vícios", enfatizou. Divulgação LongeviQuest
Hoje em dia, não é segredo que os casamentos - com raras exceções - duram bem menos do que em tempos passados. No Brasil, Lei do Divórcio existe desde 1977 e, de lá pra cá, as mudanças sociais ampliaram a possibilidade de separação. Um dos fatores determinantes é a evolução da mulher no mercado de trabalho, que lhe dá independência. Imagem de Alexa por Pixabay
Um casamento duradouro é coisa rara. No Brasil, a duração média dos casamentos é de 13,8 anos. E a longevidade das relações varia de estado para estado. Os gaúchos são os mais persistentes, enquanto os acreanos estão na lanterna dos casamentos mais sólidos. Imagem de Myriams-Fotos por Pixabay
Acre: É o estado onde as pessoas se separam mais rapidamente: em 10,2 anos. Agência de Notícias do Acre - Flickr - Wikimédia Commons
Felicidade para os casais! Que seja infinita enquanto dure. Imagem de Tumisu por Pixabay
O casal teve dois filhos e seis netos. No velório, a decisão da família reforçou o vínculo inquebrável entre eles. “Tentamos organizar para que fossem sepultados em gavetas lado a lado, mas só havia uma gaveta e um túmulo no chão. Não tivemos dúvida: os dois seriam enterrados juntos, na mesma sepultura. Nunca foram separados, não seria agora”, afirmou Tiago.
A despedida reuniu amigos, vizinhos, religiosos, congadeiros, evangélicos, católicos, moradores em situação de rua e crianças. “Ficamos com saudade, mas não com tristeza. Porque eles viveram e morreram do jeito que escolheram: juntos, em paz, com fé. E deixaram um legado que a gente carrega com orgulho”, disse o filho.
Os corpos foram velados juntos e sepultados na mesma cova no Cemitério Municipal de São João del-Rei.
Uma vida dedicada à fé e à solidariedade
Sebastião e Almezinda se conheceram em uma festa de bairro, ainda na juventude. Desde então, nunca mais se separaram. A família diz que os dois eram grandes companheiros e nunca brigavam.
Religiosa e solidária, Almezinda dedicava boa parte do tempo a ações voluntárias e festas religiosas como Congado, Festa do Divino, Nossa Senhora do Rosário e São Cosme e Damião.
Qual é o casamento mais duradouro do mundo?
Atualmente, o casal com o casamento mais duradouro entre um casal vivo de sexos opostos é brasileiro. Os cearenses Manoel Angelim Dino e Maria de Sousa Dino entraram oficialmente no Guinness World Records como o casamento mais duradouro entre um casal vivo de sexos opostos, com 84 anos e 77 dias de união, registrado em 5 de fevereiro de 2025. Juntos, eles têm 13 filhos, 55 netos, 54 bisnetos e 12 tataranetos;
O casamento mais duradouro já registrado é dos norte-americanos David Jacob Hiller e Sarah Davy Hiller. Eles ficaram juntos por 88 anos e 349 dias — até o falecimento de Sarah em 8 de abril de 1898;
Outro casal que já ostentou o título de maior casamento do mundo é americano. Herbert Fisher (nascido em 1905) e Zelmyra Fisher (nascida em 1907) foram reconhecidos pelo Guinness em 2011 como o casal com o casamento mais duradouro já validado oficialmente, com 86 anos e 290 dias até o falecimento de Herbert em fevereiro de 2011.