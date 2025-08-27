Amor até o fim: casal de idosos morre com duas horas de diferença em Minas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

“O amor verdadeiro é eterno, não morre, não acaba com o desencarne”. É assim que acaba o filme “Ghost - do outro lado da vida”, de Jerry Zucker, lançado em 1990. A frase também pode representar a história de um casal real. Sebastião Francisco de Abreu, 72 anos, e Almezinda Maria da Fonseca de Abreu, 70, casados há 43 anos, morreram com menos de duas horas de diferença, em São João Del-Rei, na Região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais.

“Quando o coração do meu pai parou, parece que o da minha mãe também parou junto. Parece que ele saiu dali só para buscar ela”, contou Tiago Abreu, um dos dois filhos do casal, ao g1.

Sebastião enfrentava problemas de saúde há mais de um ano. Em 2024, passou por uma cirurgia após fraturar a cabeça do fêmur, e a recuperação foi longa. Nos últimos 40 dias, ele esteve internado por conta de uma infecção urinária e, depois, uma pneumonia agravada por insuficiência cardíaca.

Durante todo esse tempo, Almezinda não saiu do lado dele. “Ela ficou com ele todos esses dias no hospital. A gente tentava trocar, mas ela não aceitava. Ele também não queria que fosse outra pessoa. Ele dizia que ela era a médica dele”, relatou o filho.

A despedida começou no hospital

Na manhã da última quarta-feira (20/8), Sebastião piorou. “Minha mãe me mandou um áudio chorando, pedindo para eu descer para o hospital porque ele não estava bem. Quando cheguei, ela já estava mal também. Sabia o que estava por vir”, destacou.

Com esforço, a família conseguiu convencê-la a descansar na casa de uma tia. “Ela já saiu dizendo que não ia aguentar ficar sem ele. Disse com todas as letras que ia encontrá-lo”, relatou.

Às 23h, Sebastião faleceu na Santa Casa de São João del-Rei. Pouco depois, a família recebeu a notícia: Almezinda estava na UPA após sofrer um ataque cardiogênico fulminante, como se tivesse o coração partido. Ela não sabia da morte do marido e nunca teve histórico de problemas de saúde.

O Ceará voltou a chamar atenção quando o assunto é o amor verdadeiro. Repercutiu na Internet o casamento de Maria do Socorro, de 78 anos, e Antônio Pereira, de 77. Reprodução Arquivo Pessoal Eles se conheceram no Lar Torres de Melo, em Fortaleza, e a idade não foi obstáculo para a união. O lar tem 200 idosos. Ela chegou em 2021. Ele dois anos depois. E um dia ela tomou coragem para pedir um abraço. Era tudo que ele queria. Reprodução Arquivo Pessoal Curiosamente também vive no Ceará o casal mais longevo do mundo. A instituição americana LongeviQuest entregou um diploma a Manoel Angelim Dino, de 105 anos, e Maria de Sousa Dino, de 102, que estao casados ha 84 anos! Divulgação LongeviQuest Eles vivem em Boa Viagem, tambem estao no Livro Guinness dos Recordes, e dizem que o segredo é "cultivar o amor e evitar vícios". No dia 20 de novembro de 2025 eles vão completar Bodas de Carvalho - uma referência à árvore que simboliza solidez e resistência. Divulgação LongeviQuest Dona Maria acrescenta mais um ingrediente absolutamente necessário quando se trata de manter o matrimônio: "O amor precisa ser cuidado diariamente", diz. Divulgação LongeviQuest A história do casal começou em 1938 quando ele tinha 20 anos e conheceu Maria, de 17, na cidade cearense de Almeida, onde ela foi buscar rapaduras. Divulgação LongeviQuest Eles se casaram um ano depois e trabalharam no sertão, cultivando tabaco para sustentar 13 filhos. Nove ainda estão vivos. Divulgação LongeviQuest A família é bem grande: além dos filhos, eles têm 55 netos, 60 bisnetos e 14 tataranetos. Na foto, um dos netos, que aparece no vídeo de divulgação da LongeviQuest. Divulgação LongeviQuest Para Manoel Dino, todas as dificuldades foram enfrentadas com uma união permanente que é motivo de orgulho: "A vida era dura, mas valeu a pena. Uma vida de parceria está ligada à ausência de vícios", enfatizou. Divulgação LongeviQuest Hoje em dia, não é segredo que os casamentos - com raras exceções - duram bem menos do que em tempos passados. No Brasil, Lei do Divórcio existe desde 1977 e, de lá pra cá, as mudanças sociais ampliaram a possibilidade de separação. Um dos fatores determinantes é a evolução da mulher no mercado de trabalho, que lhe dá independência. Imagem de Alexa por Pixabay Um casamento duradouro é coisa rara. No Brasil, a duração média dos casamentos é de 13,8 anos. E a longevidade das relações varia de estado para estado. Os gaúchos são os mais persistentes, enquanto os acreanos estão na lanterna dos casamentos mais sólidos. Imagem de Myriams-Fotos por Pixabay Veja quanto tempo duram, em mÃ©dia, os casamentos em cada estado do paÃ­s, de acordo com o censo mais recente, do ano de 2022. O estado do CearÃ¡, dos casais que mencionamos, estÃ¡ em nono lugar. Imagem de TÃº Anh por Pixabay Rio Grande do Sul: 16,7 anos. População do estado: 11,2 milhões de habitantes Bruna Cabrera/Especial PalÃ¡cio - Wikimédia Commons Piauí: 16,6 anos. População do estado: 3,3 milhões de habitantes Chico Rasta - Wikimédia Commons Rio Grande do Norte: 15,7 anos. População do estado: 3,4 milhões de habitantes ALLAN TRIGUEIRO - Flickr Maranhão: 15,4 anos. População do estado: 6,8 milhões de habitantes hammad ghori - Flickr Santa Catarina: 15,3 anos. População do estado: 7,1 milhões de habitantes Imagem Free de Andrea de Lima Dea por Pixabay Bahia: 15,2 anos. População do estado: 15,1 milhões de habitantes Rogerio Malaquias – Flickr Alagoas: 14,9 anos. População do estado: 3,3 milhões de habitantes Legacy600 wikimedia commons Pará: 14,8 anos. População do estado: 8 milhões de habitantes Snz58148687 - Wikimédia Commons Ceará: 14,7 anos. População do estado: 8,8 milhões de habitantes Governo Federal Brasileiro - Wikimédia Commons Paraná: 14,6 anos. População do estado: 11 milhões de habitantes Imagem Free de omegaprice por Pixabay Sergipe: 14,4 anos. População do estado: 2,2 milhões de habitantes divulgação ferias.tur Pernambuco: 14,2 anos. População do estado: 9,2 milhões de habitantes Acervo ICMBio Roraima: 14,1 anos. População do estado: 497 mil habitantes Carlos Marques - Flickr Paraíba: 14 anos. População do estado: 3,9 milhões de habitantes Ray Fernandes - Wikimédia Commons Minas Gerais: 14 anos. População do estado: 20,8 milhões de habitantes Luiz De Aquino - Wikimédia Commons Amapá: 14 anos. População do estado: 751 mil habitantes MTur Destinos wikimedia commons Rio de Janeiro: O RJ empata com o Brasil - média de 13,8 anos. População do estado: 16,4 milhões de habitantes Imagem Free de ASSY por Pixabay Agora, os estados que têm média abaixo da nacional. Ou seja, os casamentos duram menos de 13,8 anos. Imagem de Steve Watts por Pixabay Tocantins: 13,5 anos. População do estado: 1,5 milhão de habitantes FlÃ¡vio AndrÃ© de Souza - Wikimédia Commons Mato Grosso: 13,3 anos. População do estado: 3,2 milhões de habitantes Flavio Andre/ M Tur wikimedia commons Espírito Santo: 13,2 anos. População do estado: 3,9 milhões de habitantes Luc Thomazelli_2 - Flickr Amazonas: 13,1 anos. População do estado: 3,8 milhões de habitantes Portal da Copa - Wikimédia Commons SÃ£o Paulo: 12,9 anos. PopulaÃ§Ã£o do estado: 45 milhÃµes de habitantes Imagem Free de henriquea2011 por Pixabay Goiás: 12,4 anos. População do estado: 6,5 milhões de habitantes Boaventuravinicius - Wikimédia Commons Distrito Federal: 12,1 anos. População: 3 milhões de habitantes Caco Shs - Flickr Mato Grosso do Sul: 11,7 anos. População do estado: 2,6 milhões de habitantes Flavio André de Souza - Wikimédia Commons RondÃŽnia: 10,4 anos. PopulaÃ§Ã£o do estado: 1,7 milhÃ£o de habitantes Wilson Dias/ABr - WikimÃ©dia Commons Acre: É o estado onde as pessoas se separam mais rapidamente: em 10,2 anos. Agência de Notícias do Acre - Flickr - Wikimédia Commons Felicidade para os casais! Que seja infinita enquanto dure. Imagem de Tumisu por Pixabay Voltar Próximo

O casal teve dois filhos e seis netos. No velório, a decisão da família reforçou o vínculo inquebrável entre eles. “Tentamos organizar para que fossem sepultados em gavetas lado a lado, mas só havia uma gaveta e um túmulo no chão. Não tivemos dúvida: os dois seriam enterrados juntos, na mesma sepultura. Nunca foram separados, não seria agora”, afirmou Tiago.

A despedida reuniu amigos, vizinhos, religiosos, congadeiros, evangélicos, católicos, moradores em situação de rua e crianças. “Ficamos com saudade, mas não com tristeza. Porque eles viveram e morreram do jeito que escolheram: juntos, em paz, com fé. E deixaram um legado que a gente carrega com orgulho”, disse o filho.

Os corpos foram velados juntos e sepultados na mesma cova no Cemitério Municipal de São João del-Rei.

Uma vida dedicada à fé e à solidariedade

Sebastião e Almezinda se conheceram em uma festa de bairro, ainda na juventude. Desde então, nunca mais se separaram. A família diz que os dois eram grandes companheiros e nunca brigavam.

Religiosa e solidária, Almezinda dedicava boa parte do tempo a ações voluntárias e festas religiosas como Congado, Festa do Divino, Nossa Senhora do Rosário e São Cosme e Damião.

