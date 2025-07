Casal que nasceu no mesmo dia morre no dia do aniversário

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

No último domingo (20/7), os namorados Nicolly Morais de Melo e Gregory Mayllon Silva Pantoja comemoraram 27 anos. O casal, que dividia a data de nascimento, morreu após um acidente de moto na BR-101, em São José (SC).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta conduzida por Gregory tombou por volta das 22h30, na altura do km 209 da rodovia. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Segundo amigos, Nicolly e Gregory se conheceram há cerca de um mês e estavam oficialmente namorando havia duas semanas. Na noite do acidente, o casal retornava de uma confraternização entre amigos, organizada justamente para comemorar o aniversário compartilhado.

Gregory Mayllon Silva Pantoja e Nicolly Morais de Melo estavam namorando há duas semanas Reprodução / redes sociais

Os corpos de Nicolly e Gregory foram velados na segunda-feira, em meio a comoção de amigos e familiares.

“Idealizamos amores, filhos, carreira e até nossa velhice. Não existia uma sem a outra. Eu queria mais tempo para realizarmos nossos sonhos juntas. Te amo pra sempre”, escreveu uma amiga de Nicolly.

Gregory trabalhava como motorista de aplicativo para motos e era apaixonado por skate. Ele era natural do Pará e mudou-se para Santa Catarina em 2021. A prima Thaynara Lorrany contou que ele era conhecido pelo bom humor e pelo carinho com todos à sua volta. “Onde chegava, sempre levava alegria para a família e amigos. Amava skate”, lembrou.

A motocicleta envolvida no acidente tinha placas de São José (SC), e não há, até o momento, indícios de colisão com outro veículo. A PRF segue investigando o caso.