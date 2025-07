Casamento florido: casal cultiva mais de mil girassóis para decorar evento

Um casamento cercado por mais de mil girassóis, cultivados com as próprias mãos e com a ajuda das famílias, virou símbolo de amor em Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito Santo. Os protagonistas dessa história são Lívia Ambrosim, dentista de 31 anos, e Vagno Beltrame, técnico de segurança de 36 anos. Juntos, eles decidiram transformar um simples desejo em um projeto grandioso: plantar as flores que iriam decorar a própria cerimônia.

O cultivo começou em fevereiro deste ano, quatro meses antes do casamento, marcado para o dia 3 de maio. As sementes, compradas no Espírito Santo e também importadas do Chile, foram plantadas nas fazendas das famílias dos noivos. A ideia inicial nasceu de uma preocupação prática: o alto custo das flores na decoração tradicional. Mas o que era para ser uma alternativa econômica, logo virou algo muito maior: uma paisagem encantadora e uma história compartilhada com milhares de internautas.

"Minha preocupação era com o custo das flores, que sempre pesa muito no orçamento. Como a gente sempre trocava presentes com flores amarelas, veio a ideia do girassol", contou Lívia ao g1. O casal já tinha o costume de presentear um ao outro com flores amarelas do campo. Com o casamento se aproximando, a simbologia do girassol (flor que busca a luz) parecia inevitável.

Plantio coletivo e emoção à flor da pele

As plantações foram divididas entre as duas propriedades das famílias: na fazenda da família da noiva, os girassóis ficaram intactos para compor o cenário da cerimônia, enquanto os da fazenda do noivo foram colhidos para a decoração da recepção.

Os pais de ambos, agricultores experientes da região, ficaram responsáveis pelos cuidados com as flores. Lívia acompanhou o desenvolvimento das mudas pelas câmeras instaladas na propriedade rural.

O momento mais emocionante, segundo ela, foi quando a primeira flor desabrochou, no dia 20 de abril. "Meu pai chegou a dizer que não ia nascer nada. Eu ficava ansiosa, mas quando a primeira abriu, tudo ganhou vida", relembra. A colheita começou 12 dias antes da cerimônia e as flores foram cuidadosamente armazenadas em câmara fria até o grande dia.

A decoração do casamento foi inteiramente inspirada nos girassóis. As flores apareceram nas mesas, painéis, teto e até nos guardanapos dos convidados. A entrada do evento foi marcada por um corredor florido criado especialmente para recepcionar amigos e familiares, em um ambiente que mais parecia um campo de sonhos do que um casamento convencional. A festa foi realizada na casa da noiva, que não teve nenhuma flor cortada no local para preservar a paisagem original.

O sucesso da ideia se estendeu para além da cerimônia. Um vídeo publicado nas redes sociais mostrando desde o plantio até o casamento já acumula mais de 728 mil visualizações. A repercussão positiva levou o casal a inspirar outras noivas e noivos em todo o Brasil, além de reacender o interesse local pelas flores. "Até minha sogra já plantou de novo", contou Lívia, que também eternizou três girassóis em resina como recordação e guardou as sementes para futuras gerações.



