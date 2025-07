Justiça oficializa divórcio de Virginia e Zé Felipe; aos detalhes

O que começou como especulação nas redes sociais agora é fato: o casamento entre Virginia Fonseca e Zé Felipe chegou oficialmente ao fim. A informação foi confirmada nesta terça-feira (15), quando o processo de divórcio foi homologado pela Justiça de Goiás, encerrando de forma definitiva a união iniciada em 2021. O pedido de dissolução, segundo o Goiás Record e o portal LeoDias, foi apresentado por Zé Felipe cerca de três semanas antes da conclusão do caso.

Com o fim do casamento, Virginia Fonseca deu início a uma nova fase de sua vida, inclusive no nome. A apresentadora do SBT retirou o sobrenome do ex-marido de seus registros oficiais e passou a ser identificada como Virginia Pimenta da Fonseca Serrão. A mudança já está sendo refletida em seus documentos pessoais e em seus perfis nas redes sociais, marcando simbolicamente o encerramento do ciclo ao lado do cantor sertanejo.

Partilha de bens segue sob sigilo judicial

Apesar da separação ter sido pacífica e cercada de discrição, a divisão do patrimônio construído durante o casamento ainda permanece em aberto. Segundo fontes próximas ao ex-casal, essa etapa está sendo conduzida em um processo à parte, que segue em tramitação na Vara da Família, também em Goiás, e não tem prazo para ser concluída.

A equipe de Virginia Fonseca comentou brevemente o caso, reforçando que os detalhes estão sob sigilo por envolver os filhos menores do casal — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. “Por envolver menores no processo, a vara da família automaticamente coloca em segredo de justiça, com isso, não podemos dar detalhes”, informou a assessoria da influenciadora ao portal da RedeTV!.

