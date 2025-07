Inverno sem flores

Nunca vi está cidade com tamanho frio. Sinto saudades do chão aquecido da casa de meu sobrinho no Canadá, que dá para ficarmos de pé no chão, no maior conforto. Aqui, só penso em ficar debaixo das cobertas, lendo. As mãos ficam geladas segurando o livro, acho que vou usar luvas de lã para resistir.

Para fugir do frio, fui ver os retratos tirados da minha casa, quando me mudei. O que vi foi encantador: orquídeas e mais orquídeas em praticamente todas as árvores do jardim. Mas eram orquídeas mesmo, daquelas que são flores reais, com pétalas, pistilos e não essas atuais, onde num caule só brotam várias flores.

O resultado dessa diferença é o mais comum atualmente, quando novas culturas foram surgindo e dando nome de orquídeas a novos exemplares, que dão múltiplas flores em um caule só. As de antigamente eram muito comuns no cinema americano, quando a heroína era presenteada com uma flor pelo namorado, para usar de lado da roupa, com uma joia.

A qualidade mais bonita dos dias atuais é a que é chamada de orquídea borboleta que, até onde eu sei, só dá em vasos e, de preferência, em locais especiais, resguardados de vento, muito sol direto.

Não sei o que aconteceu em meu jardim, que era todo florido, encantava a todos. Agora, as flores sumiram, só as folhagens ganham algum viço. Ganhei da sogra de minha irmã uma muda de camélia, pé já grande, em vaso. Tirei do vaso e coloquei no canteiro. Não deu uma só flor. A doadora esteve em minha casa e foi olhar como andava a muda: bem plantada, bem adubada, mas não dá flor, enquanto os pés da casa dela se enchem de flores.

Sempre achei que tenho dedo verde, porque trazia mudas de sítios no interior e elas não só cresciam como davam mudas que eu distribuía entre amigos. Nos últimos tempos, esse dote meu acabou – e não consigo uma só espécie que floresça muito, para plantar em meu jardim.

Adoro flores, elas dão um conforto especial quando brotam e florescem. Essa simples alegria parece que terminou para mim. Estou esperando recuperar meu alento quando os pés de jabuticaba que tenho florirem. A floração é compacta, nos galhos e troncos. Eles foram plantados seguindo todas as regras, como a direção da muda em relação ao lado direito ou esquerdo do sol.

Algumas pessoas têm pés de jabuticaba em vasos dentro de casa, e eles dão até frutos. Não é preciso dizer que é minha fruta predileta, minha primeira muda veio do alto da Avenida Afonso Pena.

Fico encantada e invejosa quando vejo em casas que frequento jarros com folhagem natural, belos e encantadores arranjos. Fui imitar alguns, não duram dois dias. Esta semana encarei dois filmes na TV em que o assunto principal eram floras, flores, jardins. Decidi que vou dar uma especial atenção às minhas plantas, para ver se elas ficam tão bonitas quanto nos filmes.

Só que, com o frio que está, até as plantas estão sentindo. Menos os pinheiros, espécies para climas frios. Para ver o que acontece, já comprei dois vasos grandes, para acompanhar se chegam iguais até o Natal. Data em que, depois de tanto usar pinheiro natural, comprei o falso, lindo e parecendo verdadeiro, que veio dos Estados Unidos.

O que nos resta são as qualidades de plantas secas que ficam bem bonitas e decorativas, só que acho uma covardia usar flor e folhagens falsas ou secas, em pleno país tropical.



