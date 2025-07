Zé Felipe terá que pagar valor astronômico de pensão; saiba quanto

O fim do casamento entre Zé Felipe e Virginia Fonseca continua rendendo repercussão e desdobramentos na Justiça. Após o anúncio oficial do término, veio à tona o valor definido para a pensão alimentícia que será paga pelo cantor aos três filhos do casal: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e o pequeno José Leonardo, de apenas 10 meses.

De acordo com informações do portal LeoDias, a Justiça de Goiás já definiu o montante que o sertanejo deverá desembolsar mensalmente: R$ 60 mil, divididos em partes iguais entre os três herdeiros. A quantia, segundo fontes ligadas ao processo, busca garantir que as crianças mantenham o mesmo padrão de vida que tinham enquanto os pais ainda viviam sob o mesmo teto.

“Devido ao processo envolver menores, não poderá esclarecer todos os detalhes soliticidados”, informou a assessoria do cantor em nota encaminhada à revista Quem, confirmando o valor estipulado mas reforçando a confidencialidade imposta pelo processo judicial.

Jose Leonardo, Zé Felipe, Virginia, Maria Flor e Maria Alice – Reprodução Instagram

Guarda compartilhada dos filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca

A decisão judicial também definiu que a guarda dos filhos será compartilhada, porém as crianças continuarão morando com a mãe, Virginia Fonseca. O acordo estabelece que o pai poderá passar momentos com os filhos, desde que comunique com pelo menos um dia de antecedência antes de buscá-los da casa da influenciadora. A medida visa preservar o bem-estar dos pequenos e manter uma relação saudável com ambos os genitores.

Apesar de o término ter sido descrito como amigável, o ex-casal ainda enfrenta uma delicada fase de divisão de bens, conforme também apurado pelo portal LeoDias. O relacionamento, que era um dos mais acompanhados nas redes sociais, agora dá lugar a um processo de reorganização familiar, sob os olhares atentos da mídia e do público.

