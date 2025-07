Carro invade segundo andar de shopping; vídeo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro invadiu o segundo andar do Shopping Flamboyant, localizado no Jardim Goiás, em Goiânia (GO), na noite de segunda-feira (21/7). Segundo a assessoria do centro de compras, ninguém ficou ferido.

“O Flamboyant Shopping informa que na noite desta segunda-feira (21/7), um carro invadiu o empreendimento, situação que resultou exclusivamente em danos materiais. Não houve feridos e a equipe de segurança atuou até a chegada da polícia militar, que conduziu o motorista do veículo para procedimentos cabíveis”, disse o centro comercial em nota.

Nas imagens, é possível ver o veículo quebrando uma porta de vidro e circulando pelos corredores do shopping. Em seguida, seguranças do local começam a correr atrás do carro. Vários clientes estavam presentes no momento da invasão. O veículo ficou com a parte dianteira danificada, parado em meio a um dos corredores.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi preso em flagrante e é investigado pelos crimes de perigo para a vida e dano qualificado com violência à pessoa ou grave ameaça, conforme previsto no Código Penal. Ele também é suspeito de trafegar em velocidade incompatível com a segurança em local com grande circulação de pessoas, o que configura infração segundo o Código de Trânsito Brasileiro.

O nome do motorista não foi divulgado. Frequentadores contaram que a invasão aconteceu por volta de 20h45, em uma entrada que fica entre uma farmácia e um restaurante.