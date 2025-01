VÍDEO: teto de shopping desaba em São Paulo

Parte do teto do shopping Center Norte, localizado na Zona Norte de São Paulo, desabou nesta sexta-feira (24/1) durante uma tempestade. O caso assustou lojistas e clientes. Ainda não há informações sobre feridos.

Em nota, o Center Norte falou sobre o caso:

O Shopping Center Norte informa que as fortes chuvas desta tarde provocaram vazamento e isolamento de algumas áreas pelo empreendimento.

Esclarece ainda que as medidas necessárias estão sendo tomadas pelas equipes do shopping, e as áreas serão liberadas em breve.

O shopping reitera que apesar do ocorrido com o alto volume e força das chuvas, não houve incidentes com vítimas.



Chuva forte



A Defesa Civil emitiu um alerta severo de chuvas fortes para moradores da capital paulista. É a primeira vez que um alerta como esse é emitido em São Paulo.



Alerta pede que moradores fiquem em local seguro. Ele diz: "Chuva forte se espalhando pela capital paulista com rajadas de vento e risco de alagamento. Mantenha-se em lugar seguro".



Avisos são regulamentados pela Anatel (Agência Nacional das Telecomunicações) e notificam as pessoas com base na localização. Com eventos climáticos mais intensos, o governo federal decidiu usar esse tipo de sinalização para a população.



Com informações de Thiago Bomfim e Guilherme Tagiaroli (Folhapress)