Motoristas enfrentam dificuldades com as chuvas

A forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro na noite desta segunda-feira (6) causou alagamentos e continua gerando transtornos pela cidade. Motoristas que saírem às ruas nesta terça enfrentarão dificuldades em diversas vias.



Na Linha Vermelha, logo após a Vila do João, em direção ao Centro, há um bolsão d’água. Já na Avenida Brasil, a queda de uma árvore interditou parcialmente a via, na altura da Vila Militar.



Em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, alagamentos afetam as proximidades da Praça do Viseu, enquanto no Jardim Maravilha, em Guaratiba, na Zona Oeste, o recolhimento de lixo é o principal problema, com ruas cobertas por lixo espalhado. Além disso, moradores ficaram assustados com a chuva de granizo que também ocorreu.



Alerta de novas chuvas



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê mais precipitações para esta terça-feira (7) em 19 estados, sem queda significativa nas temperaturas. Há alertas de chuvas intensas no Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste, com dias quentes e parcialmente nublados.



No Sudeste, a chuva será mais irregular, afetando o Norte de Minas e o Espírito Santo, enquanto o Rio de Janeiro terá chuvas passageiras. Em São Paulo, a precipitação também será irregular, com algumas cidades podendo ficar sem chuva.

