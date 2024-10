Um ciclone se aproxima do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (27) e pode causar rajadas de vento de até 100 km/h mesmo em áreas sem chuva, segundo o Climatempo.

Meteorologistas não descartam a possibilidade de rajadas de vento de até 100 km/h, mas média deve ficar em torno de 70 a 90 km/h. O ciclone se organiza entre o Rio Grande do Sul e Uruguai.





Ventos mais fortes serão sentidos no final do dia no Rio Grande do Sul, em especial em municípios do sul e leste, e Santa Catarina. Também há previsão de vendaval nas regiões oeste e sul do Paraná e do Mato Grosso do Sul; no centro-sul do Rio de Janeiro; e no estado de São Paulo e Minas Gerais.





Ciclone deixa o mar agitado e causará a elevação de ondas na costa do Rio Grande do Sul ao longo do dia. O fenômeno não atinge São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas a agitação do mar aumenta a chance de ressaca no litoral do Sudeste.





Autoridades alertam para o risco de temporais no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite (PSDB) pediu que as pessoas se mantenham seguras pois há chance de tempestade com granizo e quedas de árvore. O alerta fica em vigor até amanhã (25), quando o ciclone se afasta do Brasil.





Defesa Civil listou regiões com maior risco de tempestades severas e alagamentos. Entre elas, municípios do Oeste, Missões, Noroeste, Campanha, Sul, Costa Doce, Centro, Vales e Região Metropolitana de Porto Alegre.