Enchente no Rio Grande do Sul afetou a capital Porto Alegre e boa parte do estado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) calculou que o impacto econômico das enchentes do Rio Grande do Sul deste ano foi de R$ 87 bilhões.





A informação foi antecipada pelo presidente do BID. Em fala em um evento Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), em Nova York, na manhã deste domingo (22), Ilan Goldfajn anunciou a cifra. O número foi obtido em estudo elaborado pelo BID, Cepal e Banco Mundial que será divulgado nos próximos dias.





O prejuízo é quase 2% do PIB. Ilan afirmou que concluída a missão com o Banco Mundial, Cepal, governo brasileiro e o governo do Rio Grande do Sul para avaliar os danos, a conclusão foi de R$ 87 bilhões. "Se você quiser avaliar o impacto de um ano, isso representa um impacto de 1,8% do PIB só em 2024", comparou.





O BID ofereceu ajuda. Ilan também declarou que foi oferecida ajuda emergencial de até R$ 1,5 bilhão e que 70% já foi desembolsado. Ele afirmou, ainda, que a reconstrução significa outros recursos disponibilizados pelo BID para eventuais projetos de R$ 4 bilhões.

A ajuda já tem destino. "Oitenta porcento desses quatro bilhões de reais já têm o seu destino. Uma parte desse destino, como foi colocado aqui, é para pequenas e médias empresas. Outra parte para infraestrutura, outra parte para capacitação, outra parte também para poder ajudar os governos, o estadual também. Então acho que o Rio Grande do Sul nos mostrou que é sério, não é só a Amazônia ou a seca que a gente está vendo agora".