Dezenas de feridos na batida do BRT foram atendidas no local

Um ônibus da linha 60 do BRT, que faz o trajeto entre o Terminal Deodoro e o Terminal Gentileza, colidiu contra uma pilastra do Elevado do Gasômetro, na Avenida Brasil, próximo ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (21) e deixou 66 feridos, com pelo menos 4 pessoas em estado grave.



Leandro Vabo, supervisor do SAMU, informou que “quatro vítimas são classificadas como vermelhas”, ou seja, em estado grave, e as demais sofreram ferimentos mais leves.



De acordo com as primeiras informações, o motorista do BRT teria passado mal ao volante, o que pode ter provocado a colisão. O ônibus seguia em direção ao Terminal Gentileza quando bateu de frente com a pilastra.



O motorista do ônibus está preso às ferragens por mais de duas horas, e os bombeiros seguem trabalhando para retirá-lo.

Testemunhas no local afirmam que havia pedestres atravessando a pista do BRT no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a gravidade do ocorrido.



Resgate e atendimento aos feridos



Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU estão no local realizando o atendimento às vítimas.



Aproximadamente 40 pessoas ficaram feridas, sendo que 5 estão em estado grave e já foram levadas aos hospitais Souza Aguiar, Miguel Couto e Salgado Filho.



O zelador Antônio Mamede, que estava no ônibus, falou sobre o acidente.

“Com o impacto eu bati o rosto no banco da frente e estou com uma dor danada na coluna. O ônibus estava cheio, muita gente em pé. O motorista não estava em alta velocidade. Acho que se ele tivesse em alta velocidade, seria pior”, destacou.