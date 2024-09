Conhecido como “maníaco do carro”, Solirano de Araujo Sousa, de 48 anos, é procurado pela polícia após ser identificado por várias vítimas como o autor de uma série de ataques na Zona Leste de São Paulo. Ocorridos no dia 13 de setembro, os incidentes deixaram a comunidade local em alerta.

As vítimas, com idades entre 11 e 34 anos, relataram que Solirano usava uma faca para intimidá-las e obrigá-las a entrar em seu carro, um Fiat Uno cinza sem placas. Felizmente, todas as mulheres conseguiram escapar, e o suspeito ainda continua foragido.



Maníaco do carro: quem é e quais suas motivações?

De acordo com os depoimentos, algumas vítimas acreditam que Solirano estava tentando roubar seus pertences, enquanto outras suspeitaram de um possível intento de violência sexual. Contudo, até o momento, as autoridades não têm provas conclusivas sobre suas verdadeiras intenções.





De acordo com o delegado Ricardo Salvatori, responsável pelo caso no 57º Distrito Policial (DP) de Parque da Mooca, disse que os casos são tratados como constrangimento ilegal e roubo.



O que foi encontrado no carro do suspeito?



Na última quarta-feira (18), o Fiat Uno cinza foi localizado abandonado em uma área da Zona Leste. Dentro do veículo, os investigadores encontraram uma faca, uma chave de fenda, documentos e roupas. Esses itens foram recolhidos para análise pericial pela polícia.

O “maníaco do carro” já possui um histórico policial, tendo sido condenado em 2000 a 11 anos de prisão por roubo e liberado em 2009. Este passado criminal reforça a atenção das autoridades em relação aos seus recentes comportamentos suspeitos.





Como a comunidade pode auxiliar na captura do maníaco do carro?



A Justiça emitiu uma ordem de prisão temporária para Solirano atendendo às solicitações da delegacia e do Ministério Público. Atualmente, ele é procurado pelas forças policiais de São Paulo, incluindo as polícias Civil, Militar e Rodoviária.





Se você possui informações sobre o paradeiro de Solirano, entre em contato com o Disque-Denúncia pelo telefone 181. As ligações podem ser feitas anonimamente.



A imagem e o nome de Solirano foram compartilhados no perfil oficial da Polícia Civil no Instagram para facilitar a identificação.



A colaboração da comunidade é crucial para que Solirano seja capturado rapidamente. Os diferentes relatos das vítimas sugerem que ele pode estar envolvido em vários tipos de crimes, desde assaltos até possíveis tentativas de sequestro ou abuso. Portanto, divulgar sua identidade e incentivar denúncias anônimas são medidas importantes para proteger a população e acelerar sua prisão.