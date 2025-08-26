Assine
SEMENTE DO ROMANTISMO GERMINOU

Homem transforma milharal em pedido de casamento: 'Quer se casar comigo?'

Tim Sullivan 'plantou' a frase em um campo de cinco hectares. A namorada só descobriu em um voo de helicóptero

26/08/2025 13:44

Homem transformou milharal em pedido de casamento
As sementes de milho foram plantadas no início de junho e, poucas semanas depois, a mensagem já podia ser vista do céu crédito: Reprodução

O fazendeiro norte-americano Tim Sullivan transformou a plantação de milho de sua propriedade em uma declaração de amor inesquecível para a namorada, Caroline Liggett. Ele criou um pedido de casamento escrevendo no milharal, sendo possível ler somente ao ser visto de cima. 

A ideia surgiu meses antes, em abril, enquanto ele cortava a grama da fazenda da família, na Circle S Farms, no Centro de Ohio, e pensava em maneiras criativas de fazer o pedido de casamento. Sullivan queria ir além de uma proposta comum e planejou plantar a pergunta “Quer se casar comigo, Caroline?” em um campo de cinco hectares — o equivalente a sete campos de futebol. 

Para isso, usou um software agrícola de plantio automatizado e um trator com tecnologia GPS para seguir o padrão do labirinto. As sementes foram plantadas no início de junho e, poucas semanas depois, a mensagem já podia ser vista do céu.

Para revelar a surpresa, Sullivan convidou Caroline para um voo de helicóptero, alegando que queria aprender a pilotar. Na primeira passagem, ela não percebeu nada. Mas na segunda, ele mostrou discretamente a mensagem do campo e escondeu o anel no bolso. O resultado foi emocionante: Caroline disse “sim”.

"Fiquei muito surpresa que alguém tenha se esforçado tanto para planejar uma proposta como essa. Eu esperava algo elaborado, mas nada tão extremo", contou Caroline ao jornal local The Columbus Dispatch.

"Queria fazer algo inesquecível. E ver o rosto dela quando entendeu o que estava vendo, jamais vou esquecer”, disse Sullivan. 

O casal trabalha em empresas agrícolas concorrentes. Por isso, o local do pedido é ainda mais simbólico.  "Foi perfeito que o pedido tenha acontecido no meio de um milharal", declarou a noiva. O casamento está marcado para o início de 2026.

O anúncio oficial da proposta foi feito no dia 5 de agosto, quando a fazenda divulgou o design do labirinto de milho de 2025 nas redes sociais. Além do pedido romântico, o local vai virar ponto de visitação e trilhas românticas para outros apaixonados.

"Mal podemos esperar para compartilhar a história de amor deles (e este labirinto único) com todos vocês neste outono na Circle S Farms", diz a publicação. 

Pedidos de casamento inusitados

  • Pedido temático inspirado em "Todo Mundo Odeia o Chris" - Um mineiro recriou uma cena icônica da série para pedir a namorada em casamento, surpreendendo-a com uma versão personalizada e cheia de humor;
  • Pedido durante o Batuque Coletivo em Belo Horizonte - No meio da folia do bloco Batuque Coletivo, ao som de "A Mil Acasos" do Skank, no Carnaval de 2025, um homem pediu sua amada em casamento, emocionando os foliões presentes;
  • Projeção surpresa na fachada do Edifício JK - Durante a quarentena de Covid-19, um jovem projetou na fachada do Edifício JK, em Belo Horizonte, a mensagem "Quer casar comigo, Sarah?", criando um momento inesquecível para sua amada;
  • Pedido em um drive-in com toda a plateia emocionada - Em um evento de drive-in, um homem aproveitou a tela gigante para fazer o pedido de casamento, emocionando não apenas sua noiva, mas também o público presente;
  • Pedido com palavras cruzadas em jornal - Um homem usou o passatempo favorito do casal, as palavras cruzadas, para fazer o pedido de casamento, surpreendendo sua amada de forma criativa e personalizada;
  • Outdoor romântico em Passos, MG - Em Passos, no Sul de Minas, um homem utilizou um outdoor para pedir sua namorada em casamento, criando uma surpresa pública e emocionante.

casamento estados-unidos mundo pedido-de-casamento

