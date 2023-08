Fazendeiro planta mais de 1 milhão de girassóis em surpresa para esposa

436

Para isso, ele cobriu um campo de 80 acres, cerca de 32 hectares, de forma a alocar todas as plantas (foto: Reprodução/ABC7)

Um fazendeiro da cidade de Pratt, no estado do Kansas, nos Estados Unidos, plantou secretamente cerca de 1,2 milhão de girassóis para homenagear sua esposa. Um fazendeiro da cidade de Pratt, no estado do Kansas, nos Estados Unidos, plantou secretamente cerca de 1,2 milhão de girassóis para homenagear sua esposa.





Leia também: Será que o amor romântico ainda existe? Veja a resposta Para plantar os girassóis, Lee contou com a ajuda de seu filho e os dois iniciaram a semeadura em maio. Eles mantiveram em segredo essa homemagem. Os dois estão juntos desde o ensino médio.

"Bom, estamos comemorando o nosso aniversário de 50 anos de casamento agora em 10 de agosto e eu pensei muito nisso, e ela sempre gostou de girassóis", disse Lee Wilson.





A paisagem se destacou de tal forma que algumas pessoas que passam perto do campo dos girassóis aproveitam para registrar a vista encantadora. "Me fez me sentir muito especial. Não poderia ter um presente de aniversário melhor do que um campo de girassóis", afirmou Renee Wilson.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.