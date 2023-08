Foice e martelo são retirados de estátua em Kiev

436

Vários trabalhadores retiraram, nesta terça-feira (1º), a foice e o martelo de uma estátua em Kiev, capital ucraniana, como parte de uma campanha para eliminar os símbolos da antiga União Soviética.



A escultura de aço, de 62 metros de altura e colocada sobre um pedestal de 40 metros, representa uma mulher carregando uma espada em uma mão, e um escudo com uma foice e um martelo, na outra.



Conhecido em ucraniano como Batkivshchyna Maty ("Mãe da Pátria"), o monumento foi construído em 1981 em memória da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial.



O Ministério ucraniano da Cultura quer adicionar à estátua um novo escudo, com um tridente, símbolo da Ucrânia.



Com um custo estimado em mais de 1,6 milhão de dólares (7,58 milhões de reais na cotação atual), o projeto suscitou críticas na Ucrânia, que necessita de recursos para o conflito que eclodiu após a invasão russa do país em fevereiro de 2022.



As autoridades ucranianas agora garantem que não gastarão dinheiro público.



Em julho, o ministro da Cultura, Oleksandr Tkatchenko, que apoiava o projeto, demitiu-se em julho, após as críticas sobre o uso de fundos públicos em projetos culturais.