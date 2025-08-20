Estresse por casamento de R$ 270 mil leva noiva a síndrome rara

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O que deveria ser o “dia dos sonhos” de uma cabeleireira de Chicago, nos Estados Unidos, se transformou em um pesadelo. Kelly Stech, de 30 anos, gastou US$ 50 mil (o equivalente a R$ 270 mil) para organizar o casamento perfeito.

Cheia de estresse, ela acabou desenvolvendo uma síndrome rara que causou paralisia facial. Com isso, no dia do casamento, ela não conseguia sorrir ou mesmo piscar naturalmente.

“Senti que era o dia mais feliz da minha vida, mas não queria que as pessoas pensassem que eu estava infeliz por não conseguir sorrir no meu casamento”, contou Stech ao Kennedy News.

Dias antes da cerimônia, Kelly começou a sentir dores, vômitos e dificuldade para engolir. Esses são alguns sintomas da síndrome de Ramsay Hunt, uma condição neurológica rara em que o vírus da herpes zoster atinge o nervo facial, provocando fraqueza muscular em um lado do rosto, dor e até perda auditiva. O mesmo distúrbio foi relatado pelo cantor Justin Bieber, em 2022.

Segundo os médicos, o quadro de Kelly foi desencadeado pelo estresse extremo do planejamento da festa. “O estresse do meu casamento definitivamente causou isso. O estresse financeiro também cobra seu preço”, disse a noiva, que se casou com Benjamin em outubro de 2023.

Primeiros sinais ignorados

Em entrevista, Kelly contou que os primeiros sintomas começaram uma semana antes da cerimônia. No primeiro momento, ela começou a sentir dores no ouvido e dificuldade para engolir. Ao procurar atendimento, recebeu antibióticos e esteroides para tratar o que foi confundido com uma simples infecção.

“Acordei com o ouvido inchado e com bolhas. Depois, comecei a vomitar sem parar e não conseguia engolir nada”, lembrou.

Mesmo debilitada, a noiva decidiu não cancelar o casamento. Ela apenas reduziu a lista de convidados de 200 para 50 pessoas e seguiu em frente.

No dia da cerimônia, Kelly já apresentava paralisia facial. “Mal dormi a noite toda. Se eu tentasse sorrir mostrando os dentes, ficava torto. Mas eu queria ir em frente com o casamento de qualquer maneira”, declarou.

Com a ajuda da maquiadora e das amigas, conseguiu disfarçar os sintomas. Porém, durante a festa, sua pálpebra direita paralisou completamente. “Eu segurava um lenço no olho para mantê-lo fechado. Todo mundo dizia: ‘Sinto muito que você esteja passando por isso’”, relatou.

Só depois do casamento é que veio o diagnóstico de que se tratava da síndrome de Ramsay Hunt. O tratamento incluiu antivirais e analgésicos. Hoje, Kelly está grávida de oito meses e recuperou totalmente os movimentos faciais.

“Digo às minhas amigas: não deixem o estresse tomar conta. Vocês não querem acabar paralisadas no dia do casamento. Não se preocupem tanto com o sapato ou com o clima”, aconselhou.

O que é a síndrome de Ramsay Hunt?

Segundo o Brazilian Journal of Infectious Diseases, a síndrome é uma complicação da infecção pelo vírus varicela-zoster, o mesmo que causa catapora e herpes-zóster;

Ocorre quando o vírus afeta o nervo facial próximo ao ouvido, provocando inflamação;

Os principais sintomas são: Paralisia facial periférica; dor intensa no ouvido; erupções cutâneas com vesículas na orelha, língua ou palato; possíveis alterações auditivas, como zumbido ou perda de audição;

Pode causar tontura e vertigem, quando o vírus atinge o nervo vestibular (responsável pela transmissão de informações sensoriais relacionadas ao equilíbrio, orientação espacial e movimento da cabeça);

O diagnóstico é clínico, baseado nos sintomas, e pode ser confirmado com exames laboratoriais;

O tratamento envolve antivirais e corticosteroides para reduzir inflamação e complicações;

A recuperação varia: alguns pacientes se recuperam totalmente, enquanto outros podem ter sequelas permanentes.

